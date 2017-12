Tuxpan y Brownsville atraerán carga de Tampico

TAMPICO, Tamps.- Los puertos de Tuxpan y Brownsville se verán beneficiados con la carga que pierda el puerto de Tampico, una vez que se lleve a cabo la reconversión, señaló David Gómez Fuentes, miembro del Consejo de Administración del puerto.



“Los cambios en el Plan Maestro del Puerto de Tampico van a provocar que no se atienda la llegada de los buques oportunamente y que haya embarcasiones esperando en el mar, debido a que será un solo operador en dos muelles, el 10 y el 11”, dijo.



Advirtió que será un monopolio porque será sólo un grupo el que opere la carga comercial.



“Esa licitación es este mes y será muy grave para el puerto, porque al llevarse solo la carga a dos muelles el espacio será insuficiente y no creo que les convengan a las agencias navieras, a los dueños de los barcos y clientes que usan estos servicios”, agregó.



Señaló que lo que ocurrirá es que la carga de Tampico se va desplazar a otros puertos como el de Tuxpan o Brownsville.



“Nosotros defendemos que se quede la carga en Tampico, porque es una actividad económica que está en franco desarrollo y en un progreso evidente y que significa una entrada de recursos importante para la ciudad y para las finanzas nacionales en la Aduana Marítima de Tampico”.



Comentó que en la reunión del Consejo de Administración de la API Tampico, le plantearon al nuevo director que atendiera las demandas del consejo representados por la iniciativa privada para que todo el proyecto de reconversión del puerto al turismo se revise, se analice y sea una reconversión limitada y acotada a no más de tres muelles o en un caso grave a cuatro, porque eso significa eventualmente acabar con la operación de carga comercial en el puerto.