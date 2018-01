Trámites y corrupción, los retos de BP en México

Factores como la complicada gestión de permisos, junto con los problemas de corrupción en los municipios, estarían desacelerando la expansión de la petrolera inglesa BP en el segmento de gasolinas en México, dijo Alfredo García Mondragón, vicepresidente de Operaciones de BP México.



En el marco del primer Encuentro Energético realizado en la ciudad, el directivo explicó que el plan de operar mil 500 gasolineras en un periodo de cinco años va lento.



“BP planea tener mil 500 gasolineras en un periodo de cinco años. Yo lo veo muy difícil, el año pasado, que fue el primer año, llegamos escasamente a 120, este año se habla de llegar a 350. Si hablábamos de que tenía que ser de un rango de 300 por año, vamos atrasados en el programa”, detalló.



Enfatizó que “lo que hemos visto, es que en México tenemos un problema en los municipios, y lo he escuchado no solo de BP, sino de otras empresas.



“Creo que en México todavía tenemos un tema de corrupción a nivel municipal, que no es exclusivo de Nuevo León, lo que aunado a lo difícil que se vuelve tener acceso a los socios en un mercado pulverizado, impacta nuestro crecimiento”, indicó.



Recientemente Álvaro Granada, director general de Downstream BP México, dijo que el plan en Nuevo León es abrir durante este año un total de diez estaciones de servicio con su imagen, para lo que se aliaron con el grupo gasolinero Petrum para que ésta continúe operando sus estaciones pero bajo la franquicia BP.



La petrolera contempla alcanzar una cuota de mercado no menor al 15 por ciento en el estado, que al cierre de diciembre pasado alcanzó los 666 permisos para el expendio de gasolina.



García Mondragón apuntó que para la primera fase de crecimiento en el país, se enfocarán en la compra de gasolineras o el arrendamiento a través de franquicia.



“Nuevo León era un estado en el que no se vio mucha respuesta de los grupos gasolineras, por marcas como Petro Seven y Oxxo Gas que son muy fuertes. Pero después de ver el éxito que tuvo BP en algunas regiones con sus gasolineras, los mismos empresarios han buscado el acercamiento”, recordó.



Agregó que “lo que hemos experimentado es que en México el mercado de las gasolineras es maduro y hay mucha proveeduría. El país tiene estándares de normatividad para el establecimiento de las gasolineras que lo pone en estándar a nivel internacional, eso lo que hace atractivo el mercado en México a los inversionistas”.