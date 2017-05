Total Seal le “cierra válvula” al robo de los combustibles

Con la aprobación de la Reforma Energética, el ramo transportista podrá proveer el servicio de traslado de combustible y de químicos para Pemex y privados, pero condicionado a nuevas normas de seguridad antirrobo en tanques y pipas que ya entraron en vigor, advirtió Anuar Sánchez Gómez, director de Total Seal.



“Se trata de un sistema de sellado electrónico que se instala en los domos o válvulas de la parte superior de las pipas, que cuenta con una pantalla de registro de seis dígitos aleatorios que identifican cada uno de los eventos de apertura o cierre para el llenado o vaciado del remolque tanque”, indicó.



Consideró que con esta medida, la distribuidora de válvulas de seguridad para pipas de transporte de químicos y refinados de petróleo, bajo licencia de la fabricante inglesa Emco Wheaton, prevé un incremento exponencial en sus ventas este año, ante los requerimientos de Pemex y la industria de sistemas de sellado electrónico en los auto-tanques.



Por ello, Total Seal participará como expositor en la edición de la Expo Proveedores del Transporte que se realizará esta semana en Cintermex.



Destacó que la ordeña a ductos de Pemex ha provocado desabasto de gasolina en Monterrey y otras ciudades del país, como Saltillo, Guadalajara y Chihuahua en los últimos años, por lo que se lanza este dispositivo.



“Para el transporte de combustible y otros hidrocarburos tiene la capacidad de registrar hasta dos mil eventos o sellados de la válvula”, señaló.



Agregó que estos dispositivos cuentan con un sistema de posicionamiento global (GPS) que determina no sólo la ubicación de la unidad de transporte en cualquier momento, sino que envía un aviso a un centro de monitoreo en caso de que las válvulas de una unidad sean abiertas en el trayecto de un viaje.



Dijo que Pemex actualmente sella el domo de llenado de combustible de las pipas con un número que debe coincidir con el de la factura de salida de un camión.



“Pero ahora si el número de la pantalla del domo no coincide con el de la factura indicará que fue violada y la gasolinera receptora no recibirá la carga, pero aun así el transportista podrá identificar desde el momento en que esta se abre y hasta el lugar en donde está sucediendo esa eventualidad”, explicó.



CRECE “SIN TIRAR ACEITE”

Total Seal ya comenzó a concretar ventas de pistones hidráulicos y para ir subiéndolas poco a poco confía en su respaldo… la marca Binotto.



La empresa, basada en Monterrey, está segura que las características únicas de estos pistones que viene comercializando desde inicio del año pasado, la llevarán a concretar más alianzas con fabricantes de remolques.



“El pistón Binotto sobresale de la competencia porque es el único en México que lleva doble empaque”, destaca Jesús Gaytán, gerente comercial de Total Seal.



Agregó que, “Este doble empaque evita que el pistón fugue aceite, ya que al ir subiendo el aceite hay un empaque que al momento del golpe se expande y evita que se salga el aceite y así sucede en cada sección del cilindro.



“El pistón tiene una guía y vuelve a tener un empaque en el mismo tubo y también tiene un limpiador, de lo cual carece la competencia. Y los anillos tope son maquinados en el mismo tubo, es decir, no va soldado, evitando así lo que sucede con los empaques exteriores que manejan otras marcas, los cuales se rompen y rayan el cilindro”, añade Gaytán.