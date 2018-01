TOP 5 CES 2018

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna De Café y Tecnología.



Merecidos o no, tomé unos días de descanso en la blanca Mérida, tenía ya muchos años de no visitar esta ciudad, que impresión lo que ha crecido, por la tarde no pudo faltar una champola en El Colón, tradición desde 1907, más de 100 años, ¡Wow!



Ahora sí, como decía mi tía, “a lo que te truje Chencha”. Les comparto los cinco productos lanzados en el CES 2018 que considero, serán parteaguas en la tecnología.



En el lugar número cinco, la propuesta de estadio en realidad aumentada de Panasonic, un concepto como los lentes de Google, en donde puedo obtener información de los puntos que miro, en esta propuesta es posible ver en varios cristales la información de juagadas, jugadores, recuerdos, incluso hacer un reto de cuál será la juagada que saldrá. Realmente estará toda la información y todo disponible frente a nuestros ojos.



En cuarto lugar, empate, “hey google!”, la propuesta de comando por voz de Google, ha sido bien aceptada por los fabricantes, en competencia directa de Alexa de Amazon, “hey google” acaparó el show, por lo que ya hay otra opción para automatizar IoT con un simple llamado de voz. Y “The Wall”, de Samsung, la primera pantalla en microled modular de 146”, esto será un parteaguas para ver este tipo de pantallas en los cines, en lugar de proyectores.



El número tres, se llevó las palmas la propuesta de vehículo autónomo de Panasonic, impresionante todo lo que será posible hacer dentro de un carro, por cierto, me acordé de las combis que se usaban para días de campo que tenían una mesa en medio, los nacidos en los 70´s-80´s seguro la recordarán. Utilizarla como sala de juntas, spa con ambientación y para tomar una copa de vino de manera romántica, serán los usos que comúnmente se le dará a este carro. Les dejo un video en mi cuenta de Facebook.



El segundo sitio, una propuesta interesante de hacer ejercicio, mezclando un aparato de gimnasio para ejercitar brazo, conectado a la realidad virtual, me transporta a una arena de pelea, en donde cada jalón que doy a las pesas, simulan ser bolas de fuego que destruyen dragones, como segunda etapa de la rutina, el peso se va incrementando por lo que cuesta más trabajo ponchar una burbujas con los picos que simulan tener mis puños. Este año abrirán el primer gimnasio VR en la ciudad de San Francisco, una arena en un espacio de 3x3 metros, ¡Wow!



El primer lugar se lo llevó la tecnología 5G; hoy en día en nuestros teléfonos móviles vemos la conexión a datos en 3G y en algunos lugares 4G, bueno, final del 2018, 5G estará ya disponible en Estados Unidos con las dos compañías más grandes de servicio de telefonía móvil. Como ejemplo, en el booth de Intel, quien es uno de los más fuertes impulsores de la tecnología 5G, tenían conectado a esta red, cuatro “streaming” de video en 4K, cuatro juegos de Realidad Virtual y dos de Social VR, esto en ancho de banda y de velocidad que requiere para que no se congele, es muchísima y 5G la proporciona.



Hoy acompañé la escritura con un café expresso con un blended de granos de dos regiones de Chiapas, qué delicia, granos frescos recién tostados, el sabor cambia radicalmente.



¡Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos!



DE CAFÉ Y TECNOLOGÍA

Víctor Romero

vhrch2502@gmail.com

Twitter:@SrProyector



Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.