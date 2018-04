Todos somos iguales

Fuente: Cortesía

Como dice el dicho en inglés “back in the days” (traducido libremente: en su tiempo), en la Rusia comunista se produjo un automóvil marca GAZ modelo M21.

En el apogeo de la guerra fría, Rusia no se quería quedar atrás no solo en la carrera armamentista, pero también en el día a día -al menos no quería dar esa impresión- y producía automóviles. No tenía grandes avances tecnológicos -aún para la época- no eran una obra de ingeniería, mucho menos un diseño interesante pero este modelo en particular era resistente. Todo parece indicar que, cuando se veía uno, la gente sentía temor ya que lo usaba la temida KGB. Fuentes consultadas nos dicen que fue producido entre 1956 y 1970. Digo, por si le interesa el dato.

Además, ya que estamos entrados en la industria automotriz rusa, de la época comunista, también se produjo la limosina Zil 111, manufacturada entre 1958 y 1967. Tampoco era un dechado de ingeniería, de eficiencia o de diseño pero lo que si, era el símbolo del estatus dentro del partido comunista. Pocos podían aspirar a subirse a un vehículo de esos, aunque se le veía circular por el carril reservado a los mandamases rusos.

Claro, si se tenía a cuestas la responsabilidad de la conducción de todo el país, necesitaban transportarse con rapidez. ¿Quién no quisiera ser defensor del pueblo si se podía gozar de lo que en inglés se denominan “perks”? Misma palabra que se puede traducir libremente como “si yo hago uso de beneficios que a ti, Juan Pueblo, solo te permito ver, está bien. Pero si de pura casualidad un enemigo político hiciera o aparentara el uso de ese mismo beneficio, entonces hay que acabárselo porque no puede traicionar al pueblo”. (De verdad, así de larga es la traducción).

La época dorada de la guerra fría y de la promesa fallida del comunismo quedó atrás pero parece que su espíritu sigue en pie de lucha. El transporte de los grandes responsables del país no será en algún automóvil creado por la industria automotriz nacionalista (todo parece indicar que pronto habrá una industria automotriz 100 por ciento mexicana) pero por lo pronto en avión privado.

Se supone que con una tontera como que “ni Obama tiene una avión así” es que se calma al pueblo. ¡Ah! eso sí, como medida de defensa, circula una foto en la que se ve a Mead cerca de un avión de la fuerza aérea mexicana. ¿De cuándo es esa foto o en qué circunstancias se tomó? Eso no importa, lo importante es que “eso es un delito y debería estar en la cárcel por uso indebido de los activos de la nación”. ¿Verdad que la traducción de perk es exacta?

En la época comunista rusa, como ahora serán las cosas en México a partir de julio, todos seremos iguales, pero habrá unos más iguales que otros. Eso es lo que quiere Juan Pueblo y así va a votar.

El autor es Doctor en Finanzas por la Universidad de Tulane; cuenta con la Maestría en Alta Dirección de Empresas, en el IPADE. Se desempeñó como Director General de entidades del área Internacional en Santander Serfin. Es Director del programa OneMBA y tiene su Despacho asociado con Crowe Horwath para proporcionar asesoría en temas de Finanzas Corporativas.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.