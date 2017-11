5 tips para equipar tu departamento

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos, como cada semana, para leer la columna De Café y Tecnología.



Este mes ha sido una locura, de verdad que los días se me han ido volando. Hoy tuve una reunión con la arquitecta que está equipando el departamento de un muy buen amigo, pareciese rutinario el hacer este tipo de visitas, sin embargo cada una es completamente diferente.



Procuro en los proyectos que llevo, agendar por lo menos 3 visitas a la obra antes de iniciar nuestras actividades. Por lo que en la visita de hoy, consideré una buena idea compartirles 5 tips para que el equipamiento de su departamento sea exitoso.



Me siento raro enumerando los tips, pero bueno, voy a cambiar un poco la dinámica de la columna:



TIP 1. La entrevista, es importante que el proveedor de audio, video, voz y datos, tenga un par de charlas con el cliente para saber qué es lo que espera en cuanto a la experiencia de tecnología en su departamento. Por ejemplo, saber si requiere hacer escenas de iluminación para diferentes ambientaciones, control de todo el sistema desde una app, etcétera.



TIP 2. Validar los planos con el arquitecto, el decorador, el proveedor de la infraestructura eléctrica y el de las persianas. En varias ocasiones me ha pasado que varias áreas estamos trabajando con diferentes planos, unos más actualizado que otro, por ello es importante intercambiar contactos para mantener la coordinación del proyecto.



TIP 3. Después de un par de visitas a la obra, ya es posible tener la mejor ubicación, por desempeño y por estética de cada elemento del sistema, saber qué es lo que hace el sistema y ahora sí, entregar las ingenierías (trayectorias de canalizaciones, contactos de AC, registros para antenas, etc.) al cliente.



TIP 4. Ya con listado en mano, pasamos a la etapa de suministro de equipo, es importante que el cliente que pagó por la ingeniería, tenga la plena libertad de elegir donde compra sus equipos y quien se los instala, lo mejor es que una compañía se haga cargo de todo, sin embargo, la ingeniería por sí sola, debe ser capaz de explicar al proveedor que va a instalar como debe conectarse y funcionar.



TIP 5. La implementación, en la primera etapa se deja el cableado y todo listo para llegar a instalar e interconectar equipos, así como configurarlos y programarlos. La última etapa recomiendo que se realice cuando la obra está en etapa de limpieza, debido a que el polvo es el peor enemigo de la electrónica.



Por favor siempre contraten a un experto, preferentemente certificado y lo más importante, confíen en su “feeling”, podrá ser la mejor compañía, pero si no hay la química entre proveedor-cliente, no resultará sencilla la relación.



Hoy acompañé la escritura con un rico café expreso, de un blend de la región de Veracruz y Chiapas, tostado medio e intensidad media, que con este frío, me supo a gloria.



¡Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos!



El autor es Ingeniero Mecánico Administrador, especialista en sistemas de video, fundador de JSP Soluciones SA de CV y Director General de AVProShow, con experiencia en el Ramo de 19 años en la Industria.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.