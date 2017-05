Tienen estados y municipios rezago policial

TAMPICO, Tamps.- Poco ha sido el avance de la capacitación y certificación de policías en municipios y estados del país, lo que impide tener un avance en la seguridad, reconoció Alberto Begné Guerra, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana.



“Necesitamos extender las capacidades de los gobiernos estatales y municipales, si observamos el último informe de Seguridad Pública, no se ha avanzado en la capacitación y certificación de las policías y el gobierno federal pone todo lo que puede, pero si no avanzamos en las capacidades de las policías de estados y municipios no vamos a cerrar el círculo”, señaló.



“Hay casos donde más de dos tercios de policías no están capacitados y municipios donde les dan capacitación de 24 horas y se le saca a la calle con una pistola y una placa, los gobiernos municipales y del estado no han cumplido con los compromisos de capacitarlos y certificarlos para tener personal competente que tenga la capacidad de dar respuesta a la ciudadanía”, destacó.



Agregó que se hace un esfuerzo en conjunto y se trabaja en un modelo de policía de proximidad, donde existe un piloto en las ciudades de Morelia y Escobedo, Nuevo León, esto con apoyo de la Embajada Británica.



En el caso de Tamaulipas, dijo que se encuentra en la media nacional, lo cual revela que no se ha hecho lo que se tenía que hacer.