Tiene Monterrey reto en seguridad: Felipe de Jesús Cantú

¿Por qué contender por Monterrey?

 Por molestia. Yo compito por Monterrey porque me molesta cómo está, ha habido tiempos mejores de Monterrey; ya no es lo que era y eso pasa por la falta de servicios públicos y por la falta de rumbo de la autoridad.

 ¿Cuáles son los principales retos que observa en Monterrey?

 La seguridad es el gran reto, la gran responsabilidad que tiene el Ayuntamiento de Monterrey con la ciudad porque se ha venido retrocediendo en esa materia, en el 2003 teníamos mil 500 elementos de policía en la calle y ahora no llega ni a 600, lo cual demuestra un retroceso, te aseguro que la cobertura es cada vez menor; de cinco veces que pasaba la patrulla por el domicilio en el recorrido por el municipio, hoy no se tiene ese mismo nivel que por su puesto es una de las razones que me molesta porque no se les está dando la paz a los barrios, la paz que necesitan para vivir tranquilos.

Y por otra parte, hay otro rubro en donde también hay mucho enojo y mucha molestia, que es la corrupción, no es exclusivo del gobierno municipal ni estatal ni federal, pero donde más se siente es en el municipal porque es el más cercano y es parte de la molestia de la sociedad, y el mío propio de que necesitamos hacer un ajuste de cuentas de que el que hace mal, tenga una responsabilidad fincada y que se llegue a las últimas consecuencias de quien cometa un acto de corrupción

 ¿Qué otro problema observa en la ciudad?

 Un tercer tema, no es que sea menos grave, pero es de mucha responsabilidad, es la movilidad; tanto la vialidad, el transporte colectivo de pasajeros, ha venido retrocediendo en capacidad, más allá de si hay o no más automóviles, lo cierto es que las distancias se han hecho inacabables; una persona que utiliza el transporte público le destina más de media jornada laboral, solamente en llegar al trabajo, entonces, llega cansado al trabajo y cansado a su casa, habiendo perdido horas que pudo haber compartido con sus hijos o con su esposa o su esposo, o a la recreación; esto no puede seguir, debe haber cambios radicales en el proceso de vialidad para que cada quien pueda llegar en menos tiempo.

Un cuarto tema, es la contaminación, se ve una preocupación legítima porque entre más respiramos el aire contaminado, tenemos el riesgo de sufrir las consecuencias de enfermedades vinculadas a las vías respiratorias y en los ojos en donde la irritación es de todos los días.

No son todos los problemas pero son los más representativos, en donde la preocupación y enojo de la ciudadanía se encuentran por el abandono en que los tiene el gobierno municipal.

 ¿Qué opina sobre las finanzas?

 El nivel del gasto de los municipios se ha mantenido como una obra pública muy discreta; en el 2013 se gastaba un tercio en el presupuesto para obra pública, y ahorita no llega al 10 por ciento del total, lo cual representa un retroceso, no hay más equipamiento para la ciudadanía, no hay mejores condiciones de obra pública y por supuesto espacios públicos como plazas y jardines se encuentran en condiciones deplorables, lo cual reduce la capacidad de convivencia y de integración social.

En una palabra ¿cómo se define?

 Decidido. No hay más, Monterrey necesita alguien que tome decisiones y eso me propongo hacer, garantizar que cualquier problema sea atendido ágil y rápidamente pero sobre todo con el único interés de beneficiar a la ciudadanía y no como hacen otros.

 ¿Qué le ha faltado a esta administración?

 Presencia, cercanía, esto es lo que le ha faltado a este gobierno y me parece que ahora que se acerca el proceso electoral en este año, han decidido salir a la calle, pero no engañan a nadie, es por el interés de ellos y no por el de la ciudadanía.

 ¿Cómo ha cambiado Monterrey en 18 años?

 Han cambiado muchas cosas, sobre todo la conciencia de la gente, la gente es más consciente de la problemática, sabe dónde están las soluciones y por eso es la importancia de la cercanía.

En aquel tiempo (cuando fue alcalde) tuve la oportunidad de visitar la totalidad de las colonias de Monterrey siendo alcalde y lo volvería a hacer.

Monterrey tiene que mejorar su nivel frente al mundo, tiene que tener un servicio de calidad mundial que pueda ser reconocido por propios y extraños, y alcanzar un nivel de tranquilidad en sus colonias donde no haya temor por parte de los padres de que sus hijos puedan salir, de los hijos que puedan ser agredidos sus padres en sus casas o en inmediaciones y unos espacios públicos verdes que puedan disfrutarlos y respirar el área verde de calidad mundial.

¿Cómo pasa su tiempo libre?

Soy una persona muy dedicada a los objetivos que me propongo, eso implica tanto en el ámbito familiar como padre, como hijo y por supuesto como una persona que ama el servicio a los demás, desde niño me inculcaron eso y lo sigo hasta el momento ejerciendo con mucha dedicación.