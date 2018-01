Tendría la industria energética de NL más dinamismo e inversión

El gobierno de Nuevo León prevé captar por lo menos dos mil 200 millones de dólares de inversión en proyectos del sector energético, tanto petrolero como eléctrico, dijo ayer Fernando Turner Dávila, secretario de Economía y Trabajo (Sedet).



El funcionario señaló que durante el año que terminó se identificaron inversiones por mil 500 millones de dólares, entre las que se encuentran la central de ciclo combinado de Ternium y otra de Iberdrola.



“En el 2017 se realizó una inversión de mil 500 millones de dólares en proyectos de energía en el estado; tan solo dos de 688 millones de dólares se anunciaron (en licitaciones), para este año esperemos que se duplique o que alcancemos incluso los dos mil 200 millones de dólares de inversión”, mencionó.



Resaltó que muchos de los proyectos, como parques eólicos, solares, gasoductos y poliductos, entre otros, están en trámite con las diferentes dependencias federales.



Turner Dávila y César Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León, señalaron que debido al dinamismo que se prevé que tendrá dicho sector, en este y los próximos años, es que realizarán, junto con la Secretaría de Economía (SE), el primer Encuentro Energético, en el que se busca vincular la oferta con la demanda.



“Queremos motivar a la sociedad empresarial en cuanto a las oportunidades que se están presentando en el sector energético, que probablemente la mayoría de nosotros no conocemos; y muchas de las industrias que pudieran ser participantes y proveedoras que no están en el sector, ahora no están involucradas”, detalló el titular de la Sedet.



Cadena mencionó que “queremos acercar a los fabricantes locales y darles la oportunidad de que participen en las grandes empresas del sector energético como eléctrico, solar, termoeléctrico yexplotación de hidrocarburos”.



El encuentro, señaló, se realizará el prócimo 23 y 24 de enero en el Centro Convex.