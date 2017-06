Tendrá NL un 2018 con dificultades financieras

El próximo año representará para el gobierno del Estado un 2018 de retos, al reducirse sus ingresos por alrededor de dos mil millones de pesos, una vez que se elimine totalmente el cobro del impuesto de la tenencia vehicular, por lo que esto podría impactar en menos obra pública o en que la entidad reduzca su gasto, aseguraron expertos en finanzas públicas.



Actualmente se está aplicando un descuento del 50 por ciento en el cobro de la tenencia y el próximo año deberá eliminarse este cobro en su totalidad.



Los alrededor de dos mil millones de pesos que dejará de percibir por este concepto equivalen al presupuesto del rubro de Reclusión y Readaptación Social, y a Protección Civil, en el Presupuesto de Egresos de este año.



De acuerdo con información del gobierno del estado, el padrón de la tenencia en la entidad es de dos millones 26 mil 71 vehículos, de los cuales el 78 por ciento no está obligado a pagar este gravamen porque son modelos que no entran dentro del cobro; el nueve por ciento de los que sí pagan el impuesto comprende a empresas, que tienen 183 mil 140 unidades; y el 13 por ciento restante lo paga la ciudadanía, y esta cifra asciende a 272 mil 883 autos.



Uno de los aspectos en donde impactará la reducción de estos ingresos es que el déficit generado por la eliminación de este impuesto se corregiría hasta el 2026, así lo indicó Carlos Garza, tesorero del Estado, en una reciente conferencia ante el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León.



En la reunión indicó que el tema de la tenencia no está en discusión ya que se acordó que será eliminada en 2018, sin embargo señaló que será un gran tema el analizar ¿qué se va a hacer? ante el faltante de estos ingresos.



“El impuesto a la tenencia ya no es tema; será un gran tema, el cómo le vamos a hacer para compensar esta falta de recursos.



“Nosotros hicimos un ejercicio con el Banco Mundial para ver cómo se comportaba el déficit con dos supuestos, con o sin el impuesto a la tenencia y se corrige el déficit sin la tenencia hasta el 2026”, dijo el funcionario en su ponencia.