Tendrá AMLO encuentro con simpatizantes

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aspirante a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social, visitará Monterrey el próximo domingo.



AMLO estará en una asamblea informativa en el Gimnasio Monterrey 400, en la Colonia Tierra y Libertad, donde expondrá las principales líneas de acción de su campaña.



Edelmiro Santos, dirigente estatal de Morena, anunció lo anterior y señaló que las últimas dos semanas de febrero concluirán los trabajos en torno a la selección de candidatos a puestos de elección popular.



A su vez, Juan Manuel Alvarado, dirigente del Partido Encuentro Social, informó que cada uno de los partidos que conforman esta coalición inició un proceso interno para elegir a las candidatas y candidatos correctos para las diputaciones locales, alcaldías y diputaciones federales.



“No vamos a mandar mujeres a candidaturas perdedoras o de bajo ingreso electoral, sino van a ser competitivas”, indicó Alvarado.



En cuanto a la posible candidatura de Margarita Arellanes para el Senado, Asael Sepúlveda, dirigente estatal del PT, comentó que las candidaturas del Senado las definirán la mesa nacional de esta coalición y esto aún no se concluye.



Tanto Santos como Alvarado señalaron que aún no hay precandidatos ni candidatos a los puestos de elección popular que estarán en juego el primero de julio.



“Nadie está amarrado. No hay candidaturas amarradas. Todo está en proceso de construcción”, agregó Alvarado.



Sepúlveda mencionó que el registro de los candidatos será del 11 al 29 de marzo próximo.



“Estamos abiertos a todas las personas que se quieran acercar. La condición es que sean personas honestas y que tengan la vocación de servir”, declaró Santos.



Alvarado dijo que la coalición es incluyente, por lo cual incluirán a ciudadanos simpatizantes de las corrientes políticas de derecha, centro e izquierda.