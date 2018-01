Temas torales del futuro de México despreocupan a los que buscan la presidencia

Estimado lector, es mi opinión que las diferentes facciones políticas estarán preocupados los próximos meses en ganar el favor y la promesa del sufragio de los maestros y sus deshonestos líderes y de los votos que vendrán del extranjero.



El voto de los carteles de la mafia y los favorecidos por dichas actividades son importantes, esa, estoy seguro, es la conclusión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y por ello está llamando a sus filas a estos grupos prometiéndoles, no sólo lo que antes les daba, el control de las zonas que ganarán para el partido sin comprometerse en la legalidad de lo que hagan; sino también la amnistía.



Pero también en el extranjero existen intereses importantes; por ejemplo el Gobernador de Texas, Greg Abbott, acaba de enviar una carta memorándum a Trump, -a quien ha apoyado indefectiblemente-, solicitando no cancele el TLCAN; pero por otro lado su administración firmó la Ley SB94 que perseguirá a mexicanos e hispanos en ese estado; además su administración, apoyada por el Procurador General del Estado, acaba de enviar a la suprema corte estadounidense un memorándum donde le advierte que de apoyar a los estudiantes del Programa Acción Diferida para Niños y Jóvenes (DACA), o de no terminar con la protección temporal que se les ha dado hasta Marzo 5, Texas y otros estados demandarán al Gobierno Federal. Lo anterior simplemente deja en claro que la administración de Abbott no protegerá a los estudiantes, pero si quiere la derrama económica del TLCAN y atenta contra la independencia de la judicatura.



“No perjudiquen al tratado TLC”; es el clamor de muchos políticos y hombres de negocios que saben que atacarlo perjudicará no a sus economías. Pero a pesar de que amplios grupos están en contra de terminarlo o de gastar 80 mil millones de dólares en un muro; así el apoyo de los que llevaron a Trump al poder es claro y continúa.



En general, el público estadounidense tiene opiniones claras sobre ambos temas en el centro del debate actual sobre la política de inmigración. El Pew Research Center (PRC), que analiza temas económicos, sociales y políticos y que goza de un gran prestigio asevera que una gran mayoría (74 por ciento) está a favor de otorgar estatus legal permanente a los inmigrantes traídos ilegalmente a Estados Unidos (EU) cuando eran niños, pero el 60 por ciento se opone a una propuesta para expandir sustancialmente el muro a lo largo de la frontera con México”.



Cuando se toman en conjunto estas dos políticas, el 54 por ciento de los estadounidenses está a favor de otorgar estatus legal permanente a los inmigrantes que llegaron a EU cuando eran niños y se oponen a expandir enormemente el muro a lo largo de la frontera, según una nueva encuesta del PRC del 15 de enero.



Hay diferencias partidistas sustanciales; alrededor de nueve de cada diez demócratas e independientes de tendencia demócrata dicen que los inmigrantes trajeron ilegalmente a EU, ya que a los niños se les debe otorgar un estatus legal permanente. Los republicanos y los demócratas también favorecen este enfoque, aunque por un margen mucho más modesto: el 50 por ciento apoya esto, mientras que el 40 por ciento se opone.



Las opiniones acerca de la expansión del muro fronterizo están aún más marcadamente divididas a lo largo de líneas partidistas. Por tres a uno (72 por ciento a 24 por ciento), los republicanos están a favor de expandir el muro fronterizo. Los demócratas se oponen a esta propuesta por un margen aún más amplio (85 por ciento contra 13 por ciento a favor).



Las respuestas combinadas a ambas medidas revelan divisiones republicanas sobre estos temas: el 34 por ciento de los republicanos se oponen a la condición legal permanente para los inmigrantes traídos a este país ilegalmente cuando eran niños y favorecen un muro fronterizo y apoyan la terminación del TLCAN. Hoy la medida es clara, enviar las discusiones del TLCAN hasta julio, en plenas elecciones en México y el inicio de las intermedias en EU.



Estimado lector, ¿Cree usted que alguno de estos temas les interesa hoy a nuestros políticos y pre-candidatos?



El autor es analista político en Texas, y experto en temas de la frontera México-Estados Unidos.



Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.