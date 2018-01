Televisiones Super Hi-Vision 8K

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología.



Muy a gusto con este frio, un invierno sin frío, siento que se pasa muy rápido la temporada, sin embargo debo de confesarles que también le incremento al número de tazas de café y en la noche ando pagando las consecuencias, ah! pero como lo disfruto.



Para los apasionados de los detalles, la buena noticia es que ya podrán adquirir sus televisiones de súper alta resolución, 8K (4320p) o quien ya es conocida como Super Hi-Vision TV, esto significa una resolución de más de 33 millones de pixeles dentro de una pantalla, el equivalente a 4 veces la resolución 4K (2160p) y 16 veces la resolución de HD (1080p).



Para entender un poco mejor lo que significa tener 7680 x 4320 líneas de resolución, que son el número de líneas verticales por líneas horizontales, multiplicadas me dan el número de puntos que forman la imagen (cuando me acerco a menos de 5cm a una televisión, alcanzo a ver los puntos que forman la imagen); si me propongo contarlos, contaría 33´177,600 “puntos” (pixeles) en el televisor.



La gran pregunta es, ¿hay contenido 8K para verlo en esta TV y desquitarla al 100%?, creo que con la evolución del sistema ATSC3.0 que al día de hoy está diseñado para la transmisión de contenido 4K, pudiésemos ver un avance en los siguientes años, el reto 8K, lo trae de la mano Japón, para la transmisión de las olimpiadas del 2020, la televisora NHK ya está trabajando y haciendo pruebas para transmitir los juegos olímpicos en Super Hi-Vision. 5G seguramente será el rey en cuanto a streaming se refiere en cotenidos 4k y 8k.



HDMI 2.1 y DisplayPort sobre USB-C (3.1), aseguran ambos el enviar contenido 8K@60 a través de un cable, entonces, entre el día de hoy y los juegos olímpicos Tokyo 2020, veremos una carrera vertiginosa de FullHD a UltraHD y finalmente a Super Hi-Vision.



Por lo pronto, para este 2018, estará disponible una televisión de 88” 8K fabricada por uno de los 2 grandes fabricantes coreanos de televisiones, mientras el otro apuesta a una nueva tecnología modular y promoverá una TV de 146” 4K.



Hoy acompañé la escritura con 2 tazas de café expresso y un trozo de chocolate artesanal al 85 por ciento de cacao, de verdad que delicia, el café elaborado con un blend de granos de Etiopía, lo cual proporcionó un sabor rígido, con acidez alta y muy aromático, el choque con el sabor del cacao fue una experiencia única, seguro la volveré a repetir en la noche.



Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos, si tienen planeado salir a frontera, por favor extremen precauciones y revisen la información en línea.



El autor es Ingeniero Mecánico Administrador, especialista en sistemas de video, fundador de JSP Soluciones SA de CV y Director General de AVProShow, con experiencia en el Ramo de 19 años en la Industria.



