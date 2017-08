Tecnología sin servicio no sirve

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna De Café y Tecnología.



Hoy les saludo desde la ciudad de León, Guanajuato. Hace como 15 años viví en esta ciudad poco más de un año, creo que había dejado de visitar León si no mal recuerdo, desde hace 10 años.



Me impresionó como ha crecido la ciudad en todos los sentidos, en número de habitantes, plazas comerciales, edificios, en fin, servicios no se diga.



Una fuerte tendencia de la industria de la tecnología es la venta en línea, aunque hay productos que por ser altamente especializados, se requiere de personal capacitado para instalarse y configurarse la solución, incluso para diseñarse.



Decía un antiguo jefe, vender la primera vez es fácil (por no decir suerte), repetir la venta con el mismo cliente es el reto; ahora que he tenido la oportunidad de trabajar proyectos en diferentes partes fuera de la Ciudad en donde estamos basados, he aprendido que una venta sin servicio local no sirve, realmente se le está vendiendo un problema al cliente si no tiene un servicio de manera local.



Mi recomendación es que quien va a contratar un servicio con una compañía que tiene sus oficinas centrales en otra ciudad, solicite un contrato de servicio pos venta, con ello garantizará que la empresa que vendió la solución se ocupe en brindar un servicio de manera local al cliente.



Y hablando de tecnología, los servicios pos venta en línea que ahora ofrecen muchas compañías, como Apple, Zappos, Uber, entre otras y quienes en diversas ocasiones superan la experiencia de un servicio presencial; dejan evidencia de crear felicidad en el cliente al momento y después de comprar un producto.



Ahora con lentes inteligentes, internet, servicios en línea, es posible uno mismo entrar a mover un sistema para que funcione, mientras recibe las instrucciones de un ingeniero especializado que mediante los ojos virtuales que brinda la tecnología, prácticamente, es como si él estuviese en el sitio.



Aprovecho para felicitar y desearles el mejor de los éxitos a Raúl, Omar, Carlos, Alejandra y todo su equipo por la nueva apertura en la ciudad de León, Guanajuato.



Hoy acompañé la escritura con un café de olla, me encanta el sabor del piloncillo y la canela junto con el café.



¡Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos!



El autor es Ingeniero Mecánico Administrador, especialista en sistemas de video, fundador de JSP Soluciones SA de CV y Director General de AVProShow, con experiencia en el Ramo de 19 años en la Industria.



Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.