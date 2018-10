Tecnología para todos

Fuente: Cortesía

Muy buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna De Café y Tecnología.

El día de ayer se inauguró el VII Congreso Síndrome de Down, con quien colaboramos ya desde hace varios años. Me encantó escuchar leer a una media decena de chicos entusiastas, hasta que entró en escena un joven con síndrome de down y rasgos de autismo, quien con apoyo de una tableta logró comunicarse verbalmente, la tableta seguía las instrucciones de lo que él quería decir.

Platicando con Abril Olivares, madre de Imanol, del joven de quien les platico, coincidimos que la tecnología es un apoyo, pero lo más importante es que detrás del uso de la tableta existe un enorme trabajo previo de aprendizaje, el hardware y software no resuelven el problema de comunicación verbal, solamente lo facilita.

Un punto para reflexionar de la tecnología, es la expectativa, la expectativa de urgencia en tener un resultado y como ejemplo se me vino a la mente una calculadora muy popular entre los que estudiamos ingeniería en los años 90´s, que prácticamente ingresabas datos y listo, el resultado estaba listo en menos de un segundo; hacer una transformada de Laplace a mano, eso realmente era chamba ¡y de una hora!.

Hay una aplicación gratuita para dispositivos móviles que geo localiza y le ayuda a las personas con discapacidad intelectual a regresar a casa, platicando con expertos en el congreso, ven en el software (APP´s) el mayor apoyo en cuanto tecnología se refiere para facilitar la vida a las personas con discapacidad.

Hoy en día, las mejores escuelas para chicos con síndrome de down, son las escuelas convencionales, en donde fomentan la integración, esa es la mejor escuela.

El punto de coincidencia tiene que ver con el la tolerancia a la frustración, hay una APP que les explica a las personas con una discapacidad intelectual, el paso a paso para hacerse un sándwich o bien, lavar la ropa paso a paso, esto los lleva a crear un hábito e ir paso a paso venciendo la poca tolerancia a la frustración.

Hoy acompañé la escritura con un café americano, acidez media y aromático, aprovecho para felicitar a los organizadores de este congreso, me ha tocado estar de cerca en todo el esfuerzo que realizan para llevar educación a padres, abuelos y hermanos de niños con síndrome de down.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos. ¡Paula, muy feliz cumpleaños hija mía!

El autor es Ingeniero Mecánico Admnistrador, especialista en sistemas de video, fundador de JSP Soluciones SA de CV y Director General de AVProShow, con experiencia de 19 años en el ramo de la Industria.

Opine usted: vhrch2502@gmail.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.