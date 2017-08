Tax Free Weekend confirma recuperación de Laredo, Tx

LAREDO, Tx.- El denominado “Tax Free Weekend” de este año superó las expectativas que se trazaron las autoridades y el comercio organizado local, al calificarse como “exitoso”, confirmando que las actividades comerciales y de servicio “están en plena recuperación, alentadas por el tipo de cambio”.



Desde la tarde del viernes y durante el sábado hasta en la noche, el cruce de los puentes internacionales I y II, que se transita a pie y en vehículo, lució abarrotado con una circulación en promedio de hasta 1 hora 40 minutos, según el sitio web del Customs and Border Protection (CBP); mientras que los nuevos malls como The Outlet Shoppes en el centro y el Independence Plaza sobre el Loop 20, tuvieron muchos visitantes mexicanos durante todo el domingo, al igual que el tradicional Mall del Norte.



“Este fin de semana estuvo bastante bien porque si bien es cierto que una eliminación de 8.25 por ciento no sería significativa, el comercio local lo aprovechó para ofrecer descuentos a los productos en un rango de hasta 70 por ciento, y eso atrae al comprador mexicano y a los locales”, dijo Miguel A. Conchas, Presidente y Director General de The Laredo Chamber of Commerce.



Agregó que, “aquí, dos factores están contribuyendo a la recuperación de las ventas, un tipo de cambio a la baja y el de seguridad para llegar a la ciudad, en donde se atraen no sólo a turistas regios, sino también a los de Saltillo, del centro del país y de la Ciudad de México.



“Laredo también se está favoreciendo por una parte de la gente de Monterrey que antes iba y compraba en el Valle de Texas, principalmente McAllen, cuyo cruces fronterizos por Reynosa y Anzaldúas, están siendo afectados por la inseguridad”.



Héctor de León, City Manager de la ciudad, externó su beneplácito al señalar que “el Back to School y el Tax Free Weekend fueron exitosos.



Esta última medida fue propuesta por Texas hace algunos años, a pesar de que del 8.25 por ciento que se cobra, el seis por ciento se va al estado y el 2.25 restante a la ciudad y el condado, lo que es una gran oportunidad para el desarrollo de los comercios y servicios locales”.



Art Menendez, gerente del Emabassy Suites Hotels, el hotel más grande que esta franquicia tiene en Texas, explicó, “en definitiva nuestros números nos indican que la ocupación de Laredo está creciendo más en los últimos meses, sobre otras ciudades como McAllen. Este fin de semana, no fue la excepción y estuvimos repletos”.



En la misma vía, Ruth García, gerente del Motel 6 Plus, situado frente al Laredo Energy Arena, señaló que, “nuestro hotel tiene mucha demanda de clientes regios y de otras ciudades como Saltillo, Zacatecas y hasta la Ciudad de México, a nosotros nos ayuda mucho los espectáculos de la arena y promociones como la de este fin de semana. La clave está en darles a los turistas mexicanos calidad de servicio para cumplir sus expectativas, eso nos genera su fidelidad”.