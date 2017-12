Sustentabilidad Responsable

Hasta ahora y por lo que se pueda alcanzar en distintos medios de comunicación, la sustentabilidad es atendida principalmente en el aspecto ecológico o ambiental, enfocado principalmente en las grandes industrias, sin embargo, no se consideran algunos otros aspectos en los que la sociedad puede participar en forma responsable.



En específico me refiero al relacionado con la contaminación ambiental vehicular. Es evidente que en las grandes ciudades del país el tráfico de automóviles se ha convertido en un verdadero problema en las llamadas “horas pico”, principalmente en las mañanas y en las tardes; es claro que la mayor parte de la población tiene el mismo horario de trabajo, siendo similar con el horario escolar.



Esta situación que se bien hace diez años por lo menos no era un problema, ahora se ha convertido en un verdadero conflicto que obliga a salir más temprano de casa y pasarse cerca de una hora o más dentro del automóvil o en el transporte colectivo; situación que ya se considera normal.



La cantidad de autos se ha incrementado en forma importante, aunada a la falta de orden en las avenidas y que estas no han crecido o desarrollado de manera acorde al incrementado de tráfico vehicular, el resultado, encontrarse con “cuellos de botella”, por la mayor parte de las alternativas posibles para poder llegar a tiempo al destino deseado.



Ante esta evidente situación la pregunta es: ¿las autoridades o las instituciones civiles no han pensado o encontrado fórmulas para resolver esta situación que conforme pase el tiempo será más problemática?



Culpar de la actual situación a los funcionarios anteriores ya no tiene sentido, el pasado no se puede cambiar, pero el futuro si puede arreglarse en función de lo que hagamos en el presente, y en ello estriba la responsabilidad sustentable, que es necesario ponerla en práctica en el ahora y de manera inmediata.



En los últimos años se ha propuesto diversas alternativas de solución como pueden ser los horarios escalonados en las empresas para que entren todos a la misma hora, o bien el llamado teletrabajo, el poder realizar las actividades laborales desde cualquier lugar aprovechando el internet; estas posibles soluciones no son algo para el futuro, son ya para el presente; esto además de crear y/o modificar las principales avenidas; otra posible solución también ya expresada en el pasado, es el mejorar sustancialmente el servicio público de transporte para no utilizar el automóvil.



De lo anterior se habla y se habla, pero concretamente no se hace nada, se discute y se discute y los gobiernos municipales y las organizaciones privadas no llevan a la práctica ninguna de las soluciones mencionadas.



El futuro ya nos alcanzó y seguimos pensando como en el pasado, es urgente romper paradigmas que nos atan a lo que fue, por lo que es necesario pensar en una mejor forma de convivencia aprovechando los avances tecnológicos.



Seguiremos platicando …



Blog:http://ecologiasocial.com.mx/



