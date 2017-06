Suspiran tres por la “joya de la corona”, San Pedro

Rebeca Clouthier, Lorenia Canavati y Miguel Treviño, son tres “suspirantes” por el municipio de San Pedro “la joya de la corona”.



Ayer el gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, informó en rueda de prensa sobre la salida de Lorenia Canavati, ya que dijo, atendería sus asuntos personales.



Canavati, quien ya contendió como candidata independiente por la alcaldía de San Pedro, admitió que los ciudadanos la han invitado a que participe nuevamente.



“He terminado un ciclo y la gente me ha pedido que sea candidata por San Pedro, cuando tome la decisión lo comunicaré”, comentó.



Por su parte, Rebeca Clouthier Carrillo, ex diputada local del PAN, también informó ayer de su interés por contender por la alcaldía de San Pedro.



“He manifestado que tengo interés por la alcaldía de San Pedro, los tiempos no son, falta mucho pero lo estoy diciendo porque no es mentira, en otras ocasiones lo han mencionado pero yo no había tenido interés.



“En este momento no estoy impedida, así que tengo el tiempo, tengo las ganas, no tengo compromiso, he trabajado 18 años en la función pública, y fui alcaldesa sustituta y eso de alguna manera me avala para ello”, dijo tras la presentación de una iniciativa en el Congreso, para establecer requisitos a los candidatos, como el tener estudios profesionales.



Miguel Treviño, ex Presidente de CCINLAC también contendería.