Surge disputa entre Bajío y Norte del país por el talento

Pese al gran dinamismo que muestra la región del Bajío en el sector automotriz y aeroespacial en la captación de talento en posiciones de gerencia y alta dirección, la zona Norte del país que contempla Nuevo León sigue llevando la delantera en materia de remuneraciones salariales, dijo Javier Torre, director regional de la firma PageGroup.



“La zona norte sigue pagando los mejores sueldos en estas posiciones oscilando entre un 10 hasta un 15 por ciento a lo que perciben sus similares en la región del Bajío; aunque sin duda, se ha desatado una fuerte competencia entre ambas zonas”, indicó el directivo.



“En el tema automotriz hay una competencia muy fuerte por el talento como el Bajío y Norte del país, y también se está extiendo hacia estas compañías que se dedican a contract manufacturing y estas firmas les producen a muchas compañías no sólo automotrices sino industrial en general, son empresas que demandan mucho talento que tienen como mínimo entre 10 a 12 mil personas, eso mueve mucho el mercado, lo que genera mucha competencia entre ambas regiones”.



En los dos primeros meses de este año las contrataciones en el sector automotriz aumentaron un 30 por ciento en comparación al mismo lapso del 2016, convirtiéndose este sector entre los que más demanda recurso humano calificado, de acuerdo con el más reciente reporte de la firma de consultoría sobre Remuneraciones 2017.



Señaló que esta situación está planteando en ocasiones problemáticas de cómo atraer talento, principalmente en posiciones como ingeniería y manufactura, ingenieros de proyectos, mantenimiento y calidad.



“El gran reto que tienen ambas regiones es en entrenar y generar más de este talento en cada una de las zonas (Bajío y Norte), no sólo debe de quedar en competencia sino verlo más a largo plazo; debemos de llegar a un punto donde se estabilice la curva para el crecimiento de salarios”, consideró el directivo.



Dado que el gran desafío es el entrenamiento no tanto el reclutamiento, es decir, la competencia debe focalizarse en el rubro de la capacitación y no sólo en la atracción del talento.



Torre estimó que para el próximo año esperan que los salarios se incrementen entre un 10 y 15 por ciento.