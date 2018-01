Suma César Duarte 10 órdenes de aprehensión

TORREÓN, Coah.- De 30 órdenes de aprehensión giradas por el desvío de recursos públicos del erario chihuahuense a campañas del Partido Revolucionario Institucional en 2016, una decena son en contra del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, al que se le imputa el quebranto financiero del estado por mil 217 millones de pesos.



Así lo dio a conocer el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien el pasado viernes arribó con la caravana por la “Dignidad de Chihuahua”, a territorio coahuilense.



Desde la Alameda de Torreón, el mandatario estatal detalló que dentro de la operación “Justicia por Chihuahua”, el Ministerio Público abrió 39 carpetas de investigación por peculado en contra del patrimonio estatal.



“De esas 39, 16 fueron judicializadas; hay 30 órdenes de aprehensión contra ex funcionarios públicos y empresarios que se prestaron a las tropelías de Cesar Duarte contra Chihuahua”.



Corral dijo que de las 30 órdenes de aprehensión, 16 fueron cumplimentadas, incluyendo la del ex secretario adjunto del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Gutiérrez.