Sufre el 85% para emitir un CFDI

De acuerdo a la Encuesta Nacional Fiscalía realizada a mil 96 contribuyentes en todo el país, el 85 por ciento presentó algún tipo de problema para emitir facturas fiscales con la nueva versión.



Gustavo Leal, director ejecutivo de Fiscalía, dijo que a diferencia de lo que señala el SAT en el sentido de que el 99 por ciento de los contribuyentes cumplió con la factura digital utilizando la versión 3.3, la realidad muestra que la mayoría de las personas físicas y morales que emitieron comprobantes digitales reportaron algún problema o no saben si lo hicieron correctamente.



Refiere que un importante número de empresas no ha podido expedir una sola factura en 2018 por diversas razones, como fallas en los sistemas o del proveedor autorizado de certificación, los llamados PAC.



De acuerdo con la encuesta, el siete por ciento, unos 76 contribuyentes, entre personas físicas y morales, no ha podido facturar.



”El que se emita 99 por ciento o 100 por ciento de las facturas versión 3.3 no implica que éstas se hayan emitido correctamente, pues aún persiste una gran cantidad de dudas, tanto técnicas como operativas, en la emisión de estos documentos”, comentó.



Indicó que en operaciones entre empresa, la práctica común es el envío del comprobante digital previo a que éste sea pagado, lo que significa que quienes no hayan podido emitir facturas tengan un impacto negativo en su cobranza y en su operación.