Sufre Bronco en recta final para recabar firmas

Saltillo, Coah.- El aspirante a candidato independiente por el gobierno de la república, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, visitó el sureste de Coahuila en busca de firmas ciudadanas que avalen su aspiración.



El gobernador con licencia de Nuevo León aceptó que no ha sido fácil la recolección de apoyos ciudadanos, pero se dijo confiado en aparecer en la boleta electoral de junio próximo.



“Yo mismo todavía no estoy seguro de lograrlo, no está fácil, no está sencillo; si ustedes ven ya llevamos un millón 400 mil firmas, pero no hemos logrado los 17 estados. Va lento el INE, nos tienen ahí con inconsistencias”.



De los adversarios emanados de partidos políticos, Rodríguez Calderón aseguró que todos forman parte de la mafia del poder.



“Son lo mismo, son parte del sistema podrido y caduco que ya debemos de cambiar; Andrés Manuel, Meade y Anaya son lo mismo, son parte de la mafia del poder. Andrés Manuel es parte de la mafia del poder porque el poder son los partidos políticos”.



“El Bronco” dijo admirar la persistencia de López Obrador, de quien anunció postulará ante el Vaticano para que lo hagan santo por ser el único bueno de todos y lo retó a transparentar los recursos de los que ha recibido en los últimos 20 años a cambio de declinar su aspiración.



“Otra vez lo convoco a que se deje de gastar el dinero de los mexicanos; que regrese el dinero que le dieron los mexicanos hoy para hacer su precampaña y con gusto, yo retiro mi aspiración y me sumo a la de él”.



El aspirante a candidato independiente dijo que buscará un acercamiento con el resto de los aspirantes por la vía independiente para sumar esfuerzos.