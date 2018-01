Suben 7.85% precios de materiales de construcción en 2017

Durante el año pasado, los materiales de construcción para vivienda aumentaron 7.85 por ciento, mientras que los materiales para obras no residenciales hicieron lo propio, con un incremento de 7.80 por ciento.



“Los tres materiales más importantes para construir una vivienda son el cemento, el concreto y la varilla, que en conjunto pueden llegar a subir el precio de una casa de costo medio entre un 2.2 y 2.4 por ciento”, dijo José Antonio González, director general de Bimsa Reports, consultora especializada en construcción.



Sin embargo, al parecer estas alzas no terminaron en el 2017, pues éste podría ser un año difícil para los constructores en México, ya que en los primeros días de 2018, Cemex anunció un alza de entre 10 y 12 por ciento de sus productos.



Durante el año pasado, los materiales utilizados en el sector de la construcción en general, reportaron un encarecimiento de 7.91 por ciento anual, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.



Este nivel fue mayor que el de la inflación en el año, que cerró con un incremento de 6.77 por ciento.



Entre los aumentos que destacaron están el cable, alambre y conductores eléctricos, con un alza de 18.78 por ciento anual (dichos productos pueden llegar a significar el 5 por ciento del costo total de una vivienda); el precio de la cal subió 14.04 por ciento anual; la grava en 13.69 por ciento; los bloques, tabiques y tabicones de concreto con 13.30 por ciento; y el concreto en 12.89 por ciento, detalla la información del Instituto.



Amenazan con importar cemento

Por otra parte, Carlos Medina, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), comentó en entrevista que el alza de precios del cemento que aconteció el pasado julio, no afectó tanto los costos de la vivienda, por lo que en estos momentos se encuentran evaluando el impacto que tendrá el alza actual de diversos insumos de la construcción.



“Estamos firmes en solicitar que no se deben aumentar los precios sin una justificación, nuestro principal objetivo es que se mantenga la competitividad, si los precios del cemento llegan a desbordarse de toda lógica, varios empresarios ya están trabajando en la opción de importar el insumo de países como China y Cuba, y están en su derecho” enfatizó el presidente de la Canadevi.