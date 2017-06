Suben 18% ingresos de Fibra Inn durante mayo

Fibra Inn, el fideicomiso de bienes raíces hotelero en México internamente administrado y especializado en servir al viajero de negocios con marcas globales, señaló que durante el pasado mes de mayo sus ingresos por hospedaje subieron 18 por ciento respecto al mismo mes del año pasado.



La empresa dijo que sus ingresos sumaron 163.7 millones de pesos con la operación de 42 hoteles, monto mayor a los 138.7 millones reportados en mayo del 2016 con 41 hoteles operando.



Respecto a las ventas mismas tiendas, es decir, igual cantidad de hoteles operando (41), los ingresos subieron 14.9 por ciento al sumar 158.9 millones de pesos.



En estos términos, la ocupación excluyendo la adición de cuartos fue de 64.6 por ciento, 3.6 puntos porcentuales por arriba del 61 por ciento registrado en mayo del año pasado.



Fibra Inn explicó que el cálculo ventas mismas tiendas considera 41 propiedades, ya que el criterio que se sigue es que éstos hayan formado parte de su portafolio por lo menos la mitad del periodo.



En este reporte se excluyen dos hoteles en total, el Courtyard by Marriott Chihuahua de reciente construcción y que no tiene historia de operación y el Arriva Express Guadalajara, el cual se encuentra cerrado al público temporalmente para su conversión a la marca AC by Marriott.



A la fecha, Fibra Inn tiene un portafolio total de 43 propiedades totales; de las cuales 42 están en operación, pues uno está en remodelación, sumando siete mil 115 cuartos, de los cuales 222 están en construcción y 180 están en la remodelación mencionada.