Sube inseguridad costos de las empresas

La inseguridad en la entidad es el principal factor que está afectando el desempeño de las empresas, ya que de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, ésta ha provocado un gasto adicional para sus afiliados, tanto en guardias de seguridad por robos en este sector, como en la adquisición de sistema de vigilancia.



El organismo detalló que este gasto se ha incrementado en un 40 por ciento del 2015 a la fecha.



Juan Ignacio Garza Herrera, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, dijo que “son muchas cosas las que influyen para realizar una inversión o no, pero la percepción de la gente es que les cuesta más hacer negocios si hay inseguridad”.



A su vez, Federico Pozas García, presidente de la Coparmex Nuevo León, dijo que ha escuchado la preocupación de empresarios y funcionarios de otros países en torno a la inseguridad en Nuevo León y México.



Recordó que el Embajador de Alemania en nuestro país les dijo en una reunión que es preciso mejorar el nivel de seguridad a nivel nacional para que se incremente la inversión alemana.



“En otra ocasión, otro empresario de la industria farmacéutica alemana mencionó el mismo tema y dijo que es necesario mejorar la seguridad en México”, recordó el dirigente empresarial.



Agregó que no sólo Alemania tiene interés en que mejore la seguridad, sino también inversionistas de otros países.



Jorge Emilio Garza Treviño, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey, opinó que las autoridades deben colocar a la seguridad como el tema prioritario en sus agendas de trabajo.



Sin embargo, los resultados de la última edición del Pulsómetro de Seguridad al mes de abril muestran que la caída en percepción de seguridad no se detuvo y continúa retrocediendo, lo cual es un reflejo del desánimo y una perspectiva más pesimista entre la población del área metropolitana de Monterrey.



Ante esta situación, la Caintra advirtió que el resurgimiento de la inseguridad en el estado podría afectar la llegada de nuevas inversiones.

Agregó que los transportistas ya no quieren hacer viajes a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por el clima de violencia que se registra en ésta.