Sube Fitch calificación a la Universidad Autónoma de Nuevo León

Fitch Ratings aumentó la calificación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) a ‘AA-(mex)’ desde ‘A+(mex)’ y retiró la observación en desarrollo de la misma.



La agencia calificadora ubicó la evaluación en perspectiva estable.



Señaló que el retiro de la observación se fundamenta en una mejora en el remanente operativo ajustado (ROA), derivado del control en el gasto operacional, así como en una posición de endeudamiento adecuada.



Los analistas de la calificadora indicaron que no obstante, aunque su perfil de liquidez ha mejorado, aún se mantiene limitado.



“La calidad crediticia de la universidad se encuentra por encima de la calificación del estado de Nuevo León [A-(mex) Perspectiva Positiva]. Observamos factores de apoyo por parte del gobierno del estado”, señaló la calificadora.



No obstante, debido a la autonomía legal y administrativa de la universidad, Fitch clasifica a la UANL como una entidad sin vinculación crediticia al estado.



En este sentido, la posibilidad de apoyo por parte del estado central no se reflejaría en una mejora crediticia, aseveró la agencia.



Los analistas refirieron que para semestre educativo agosto a diciembre de este año, la matricula totalizó 192 mil 57 alumnos entre los diferentes niveles educativos(sin considerar escuelas incorporadas) y creció 3.1 por ciento respecto a 2016; la tasa media anual de crecimiento (tmac) de 2013 a 2017 fue de 4.1 por ciento.



Mientras que su población estudiantil se concentra en la educación superior (55.5 por ciento) del total y media superior (41.8 por ciento) y una fracción pequeña en posgrado (2.6 por ciento).



Fitch mencionó en su reporte que lo anterior se debe a la posición académica de la UANL en el estado y la región y al dinamismo económico de Nuevo León, así que se espera que la demanda se mantenga favorable.



La UANL, señaló Fitch que cuenta con un perfil financiero medio considerando la mejora en el ROA durante los últimos dos años y al avance financiero al 30 de junio de este año, derivado del control en el GO (gasto operativo), así como en una posición de endeudamiento adecuada; por otra parte, su perfil de liquidez ha mejorado aunque se mantiene débil.