Solicitarán cambiar al presidente de la COCRI

Luego de la aplicación de una multa para los diputados de Movimiento Ciudadano, los congresistas advirtieron que buscarán una revocación del titular de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (COCRI), Arturo Salinas Garza.



“El martes presentaremos el medio de defensa en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la ley nos permite irnos a la Asamblea del Congreso o al Tribunal Contencioso, y afortunadamente existe como fundamento el artículo 107.



“Probablemente a finales de junio estaremos mostrando que esto fue ilegal y estaremos buscando que se le finquen responsabilidades al presidente de la COCRI y aprovechando que el PRI tiene mayoría o están empatados buscaremos que se cambie al presidente de la comisión, porque esto fue un total abuso de la autoridad, y obviamente ilegal, los argumentos son más de cuarenta”, dijo Samuel García, coordinador de la bancada.



Dijo que buscará que no les retengan ni un peso por la multa, ya que un dictamen hecho por esta comisión señala que la tesorería les retendrá de su sueldo para la multa de los panorámicos.



“Estaremos presentando un incidente de suspensión para que no nos retengan un solo peso, al final ellos saben, que el sueldo como en mi caso lo donamos.



“El hecho de que quisieran retenerlo es para fregarnos, para no cumplir con compromisos sociales”, indicó.



Agregó que buscarán que se le finquen responsabilidades a Arturo Salinas, ya que en el dictamen de Martín López, el Congreso determinó que no existe ningún procedimiento por excederse 91 días en un panorámico, en el mismo caso.