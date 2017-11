Sobresale Monterrey por su ambiente laboral: Thelsa

Aunque Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara destacan como las localidades con mejor ambiente laboral y productivo a nivel nacional, también enfrentan un desperdicio de su capital humano, como ocurre en todo el país, dijo Carlos Álvarez, director comercial de Thelsa Mobility Solutions.



“En México las ciudades que han logrado aumentar sus niveles de productividad por contar con capital humano bien remunerado, capacitado, con espacios laborales y mobiliario adecuados, en orden de importancia son, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, León Guanajuato, San Luis Potosí, entre otros”, detalló Álvarez.



Sin embargo, agregó, cuatro de cada 10 personas en México, con conocimientos y habilidades que son generadoras de valor en la economía, son desaprovechadas, según el estudio The Global Human Capital Report 2017, existe un desperdicio del 38 por ciento del capital humano.



“Lo referente a capital humano deberá estar en las decisiones estratégicas y de planeación de las empresas para poder darle el valor que se requiere y entender qué recursos se necesitan a corto y a mediano plazo de lo contario no se avanzara en este tema”, añadió Álvarez, quien participó en la Expo Capital Humano realizada en el WTC de Ciudad de México.



Dijo que la equidad de género también es un obstáculo para que el capital humano se aproveche mejor, ya que aún no se avanza en este tema en fuentes de trabajo donde predomina la mano de obra masculina.



“Un estudio realizado por el departamento económico de Thelsa revela que el 85 por ciento de los corporativos en México ya están implementado políticas laborales que impulsen el aprovechamiento de las habilidades de su personal y la equidad de género”.



Apuntó que la cultura laboral en el país ha evolucionado, sin embargo, se han descuidado aspectos como la comodidad del trabajador en su ámbito laboral, la capacitación continua y una mejor remuneración de acuerdo a las habilidades y la equidad de género.



“Invertir en mobiliario ergonómico, así como alternar posturas a lo largo de la jornada laborar pueden potenciar la productividad y el buen humor, además de mitigar los efectos negativos de los hábitos sedentarios.