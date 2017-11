Sistema teme a independientes: Alejandro Garza

Los obstáculos que se han puesto a los precandidatos independientes para competir en el 2018 por la Presidencia de la República reflejan un temor de todo el sistema político mexicano que se auto protege para evitar el cambio que requiere el país.



Así lo señaló Alejandro Garza, uno de los cinco precandidatos que participo en el Foro Actúa 2017 organizado por la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey.



Abogado y defensor de los derechos humanos de los elementos de cuerpos de seguridad, Garza dijo que los partidos políticos se protegen unos a otros y no quieren perder sus canonjías y poder.



Argumentó que por eso establecieron tantos obstáculos para que una persona pudiera alcanzar el registro como candidato ciudadano o independiente a la Presidencia de la República.



“Todos tenemos el derecho constitucional de ser votados, pero es una locura recabar las firmas del uno por ciento del padrón electoral del país. Además, te ponen una aplicación en un país que no tiene conectividad”, expuso.



Opinó que en un país que presuma ser democrático no podemos tener candados para las candidaturas ciudadanas que no sean candados realmente ordenadores, no que sean vallas insorteables.



“Si sigue la tendencia como va hoy, no vamos a tener un solo candidato a la Presidencia que sea diferente a los partidos políticos y volvemos a dejar en manos de los partidos el futuro del país”.



Comentó que buscará modificar las reglas para las siguientes generaciones, porque el sistema actual es una farsa para los independientes.



Garza fue el primero de los cinco precandidatos que participó en el Foro, ante una escasa concurrencia por parte de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey en el Auditorio Luis Elizondo.



De los cinco aspirantes que participaron ayer, los dos que tuvieron una mayor audiencia fueron Margarita Zavala y Pedro Ferriz de Con.