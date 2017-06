Sindicato de Pemex, la piedra en el zapato de los transportistas

“El sindicato (de Pemex) se niega a obedecer a cargar (de combustible) a una pipa que entra a una instalación que no es de ellos”, dijo César Cadena Cadena, presidente del Clúster de Energía, sobre los problemas que han enfrentado algunas empresas privadas para cargar y transportar combustible en las Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR).



Esto luego de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) dijo que instruyó a Pemex para permitir el acceso a sus terminales a los autotanques y semirremolques transportistas, y que así cumplan con el protocolo de comunicación y el procedimiento general de seguridad aprobado por la CRE.



Aunque no reveló los nombres, la CRE señaló que “de las 12 denuncias recibidas, nueve ya fueron atendidas, instruyendo a Pemex permitir el acceso a sus terminales a los transportistas para que cumplan con el protocolo aprobado por ellos mismos -CRE-”.



Además señala que las tres denuncias restantes, están pendientes por responder por parte de Pemex Logística, “la CRE verificará que la empresa productora del Estado autorice a los permisionarios recoger los productos”.



Cadena Cadena recordó que hace un mes la Suprema Corte de Justicia dijo a la empresa productora del Estado que no es vinculativo el contrato de venta de combustible con el reparto “y que Pemex no tiene por qué condicionar (que el transporte) sea en sus pipas”.



“Este ya no es un problema de que Pemex esté bloqueándolos, sino es un problema del Sindicato de Pemex”.



Sin embargo dijo que, “resulta realmente curioso el fenómeno histórico, hace 78 años se expropió Pemex porque las compañías extranjeras no hicieron caso a un laudo de la Suprema Corte, y ahora estamos exactamente con el mismo tema”.



Mencionó que pese a que la CRE dé seguimiento a las demandas y gire instrucciones a Pemex, “yo creo que se va a enfrentar con el problema de hecho del sindicato. Si ya dijo la SCJN que carguen y apliquen la ley, me parece un poco bobo (que Pemex) esté esperando la resolución de la CRE”.