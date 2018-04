Sin coordinación, será complicada la seguridad: González

Tras la reunión del Gobernador interino del estado y el Fiscal General y ante el recrudecimiento de la violencia, el Coordinador de los Diputados del PRI, Marco Antonio González, reconoció la voluntad para trabajar en conjunto, destacando que sin coordinación será complicado lograr un ambiente de seguridad en la entidad.

González urgió a que se retomen las reuniones del Consejo de Seguridad, donde participen autoridades estatales, municipales y la Fiscalía General.

Destacó que se debe redoblar los trabajos para brindar a los ciudadanos la seguridad que tanto exigen, por lo que debe ser un tema prioritario para las autoridades involucradas.

“Si no hay coordinación, no hay seguridad, y si no hay seguridad, no tenemos nada, aquí estamos en la buena voluntad del Estado a que se ponga a trabajar y que asuma su papel de responsable y que trabaje muy coordinadamente con la Fiscalía General “, comentó el diputado priísta.

“Celebro que estén sentados los dos (Gobernador y Fiscal General), la declaración del Gobernador el viernes pasado en Santiago causó mucho ruido, porque parecía que no quería asumir su papel como responsable de la seguridad en Nuevo León.

“Ya sentados los dos, está el voto de confianza tanto en el Gobernador como en el Fiscal Gustavo Guerrero a que trabajen de la mano y que convoquen las reuniones del Consejo de Seguridad Integral y que no han tenido reuniones como se debe”, agregó.

“Deberían tener reuniones en tiempo y forma, sobre todo invitar a todos los actores involucrados en los municipios y que esté la Fiscalía General trabajando en conjunto con el gobierno del Estado”, señaló González.

Certeza jurídica a taxistas

Para brindar a los trabajadores del volante una certeza jurídica al realizar su trabajo, José Luis Garza Ochoa, diputado del PRI, solicitó modificar la Ley del Transporte donde se verán beneficiados en la prestación del servicio de taxis.

Señaló que se busca crear condiciones más favorables para los taxistas y lograr la disminución del pago de garantía de cumplimiento de 100 a 10 cuotas.