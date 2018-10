Sigue incertidumbre en empresas del sector energético

Tampico, Tamps.- Hasta que no entre el nuevo gobierno federal a tomar posesión, se mantendrá la incertidumbre sobre lo que sucederá con los proyectos del sector petrolero, consideró José Luis Purata, presidente de Consorcio de Petróleo y Gas (Cepegas).

“Las empresas que han arribado a Tamaulipas están esperando que entre el nuevo Presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que se activen las inversiones”, indicó.

“Esto debido a que se han declarado a favor y en contra de actividades como el fracking, por ejemplo, lo que genera una incertidumbre sobre si van a cumplir con los contratos”, agregó Purata.

“Mientras no tome posesión el Presidente electo, todo va a estar detenido, hay mucha polémica por las declaraciones, aún no está todo definido, las inversiones están esperando que se definan, aunque creo que no se podrán parar los contratos que ya se han firmado”, destacó.

De acuerdo con la Secretaria de Energía, de lo que se ha asignado una quinta parte está en Tamaulipas, es decir, que el 23 por ciento de las 91 licitaciones están en el estado.

Hay 107 contratos adjudicados con la Reforma Energética con 161 mil millones de dólares de potencial de inversión, dependiendo del giro de las distintas empresas.