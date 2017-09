“Si falta DACA se perderían más de 460 mmdd del PIB de EU”

LAREDO, Tx- Dado el impacto en la economía de Estados Unidos (EU), que se prevé con la cancelación del programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) y la posible deportación que enfrentarían sus beneficiarios, se perderían más de 460 mil millones de dólares del PIB nacional, y el Seguro Social ya no tendría cuotas por 24. 6 mil millones de dólares, estimaron especialistas texanos.



“Si DACA desaparece, sin duda habrá una afectación a la economía de EU, existe datos que señalan un impacto directo a la producción nacional que se mide por el PIB del país que perdería hasta más de 460 mil millones de dólares”, dijo un economista de una universidad local que solicitó omitir su nombre.



Por otra parte, un profesional enfocado en seguridad social señaló que “la afectación por la vía de cuotas para el Seguro Social indica un pérdida de hasta 24.6 mil millones de dólares por este concepto que aportan los dreamers”, aunque algunos legisladores estiman que esa cifra podría ser superior en forma conjunta por el alto índice de actividad empresarial y económica de este grupo socio-económico de EU.



Asimismo, el congresista Henry Cuellar (TX-28) dijo al respecto que después de que la administración Trump anunciara su intención de cancelar DACA, no sólo habrá un afectación humanitaria, si no también económica con un impacto de hasta seis mil millones de dólares que cada año aportan los dreamers texanos al Producto Interno Bruto (PIB) de EU.



“En mi estado natal de Texas, más de 120 mil 640 jóvenes, que no conocen ningún otro país, se han beneficiado del programa DACA. De esos, más de 104 mil 959 están trabajando y contribuyendo con más de seis mil millones de dólares anualmente al PIB de EU. Terminar este programa, como ha anunciado la administración Trump, no sólo es un fracaso por razones humanitarias, sino que también lo es económicamente”, dijo Cuellar.



En la misma vía surgen las reacciones de importantes grupos de empresarios que dan empleo a los dreamers, ya que al menos 15 de las 25 empresas más importantes en EU, dirigieron a Donald Trump recomendaciones de no cancelar el programa; todas ellas declararon que enrolados en DACA son un importante “asset” para sus organizaciones entre las que estaban Apple, Microsoft y Faceboook de Mark Zukerberg; todas ellas prometieron soportar legalmente a sus empleados.