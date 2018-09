Fuente: Cortesía

Soy del bando que cree que los grandes cambios empiezan en lo pequeño, casi siempre sin dimensionar el gran efecto que pueden tener en el largo plazo. Y si de participar se trata, más lo creo porque el sistema es complejo y se ha caído en una dinámica perversa de cumplir en papel y sin explorar los efectos, entonces suelen salir mandatos que no funcionan.

Las consultas populares son una locura en papel en todo el país. Si bien es una fiesta que ya existan en Nuevo León, de poco sirven si le exigen a la ciudadanía más firmas que a un candidato independiente, más procedimientos de autorización: solicitud de formato, recabar firmas, validar firmas, visto bueno del tribunal de justicia, esperar a unas elecciones o a la voluntad de una autoridad administrativa y luego, si gana con el requisito de obtener más votos que cualquiera, hay que esperar la buena voluntad de la autoridad responsable a ver si les cumple. Y las consultas son las grandes, las famosas, las que puede transformar el entorno de manera rápida, las que se estudian y se presumen.

Personalmente creo más en los presupuestos participativos, también mecanismos de participación ciudadana en la Legislación de Nuevo León. Se trata de que el municipio destine una cantidad de dinero para hacer lo que las asociaciones vecinales, las colonias, decidan en su espacio público. La noticia es que no existen, desde el 2016 los cabildos están obligados a regularla y en 48 municipios esto no se ha cumplido. En dos municipios hay un galimatías que teje un largo proceso y deja todo a discreción de alguien y en San Pedro que sí funciona por nadie se entera, es más fácil saber la fecha del desfile de Pascua que de las sesiones de la colonia.

Esto de tomar las grandes decisiones desde los escritorios no ha funcionado en Nuevo León, esto de decir que somos una democracia participativa es palabrería. No he encontrado una voluntad política para escuchar a la gente, ni cuerpos legislativos que lo regulen seriamente hasta ahora. Esto es, hacer las leyes con ganas de que las consultas tengan efecto en el estado o municipio, para que los presupuestos participativos sean objeto de debate y consenso entre colonos, que las contralorías ciudadanas realmente verifiquen el bien-hacer de las instituciones públicas. Existe la Ley de Participación Ciudadana, tenemos ocho mecanismos de participación en el estado, parece que las autoridades tienen miedo de preguntarle a la gente qué quieren para el lugar en donde viven.

La buena noticia es que Ivonne, Tabita y Horacio, tres legisladores en funciones, ya me dijeron que sí le van a poner atención a esto de la participación ciudadana, que sí quieren abrir esas puertas y que se puede gobernar con la ciudadanía. De ser así, la tarea inmediata es hacer la legislación secundaria a la Ley de Participación Ciudadana al mismo tiempo que exigir en los presupuestos municipales el rubro del presupuesto participativo.

Y si de participar se trata, la ciudadanía ya puede llamar a cuentas a sus diputados en esto de dejarnos participar.

