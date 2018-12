Será difícil para Soriana recuperar a los clientes

Dado las dificultades por las que ha atravesado Soriana en su proceso de consolidación de las tiendas de Comercial Mexicana, lo que le ha llevado no sólo a tener un débil desempeño operativo, sino a algo más importante, lo cual es la pérdida de clientes, lo que será difícil para la empresa recuperarlos.

Carlos Hermosillo, analista de Actinver Casa de Bolsa, dijo que este proceso ha provocado en Soriana desabasto de productos en algunas categorías, retardos en inventarios, retrasos en pagos de proveedores, entre otros aspectos que tienen que ver con todo lo que es la cadena de suministro y al final de cuentas le pegó a la calidad del servicio al cliente.

“Lo cierto es que has perdido la participación de mercado que habías ganado con la compra de Comercial Mexicana, no la ha perdido toda pero si una parte y es difícil que la recuperes, no digo que no sea posible, pero será difícil”, comentó.

“No nada más está teniendo pérdida de ventas de rentabilidad, sino también un daño en la imagen con los clientes y esto si es bien importante, más de que puedas tener un mal trimestre, ya que el hecho de perder al cliente te va a costar mucho trabajo recuperarlo”, comentó Hermosillo.

Alejandra Marcos, directora de análisis de Intercam Casa de Bolsa, dijo que todavía va a tener un cuarto trimestre muy afectado por el tema de inventarios, que ha tardado un poco más del que la propia administración había señalado.

“Pero más allá de esto, el tema es que las ventas mismas tiendas dejen el terreno de contracción y empiecen a crecer, tiene que ver con que los clientes tienen poco a poco que ir regresando a las tiendas, para lo que la empresa debe de hacer inversiones fuetes porque va a tener que desplegar una campaña promocional fuerte para tratar de atraer mayor cantidad de consumidores a sus tiendas y por lo tanto revertir la tendencia negativa de su desempeño”, agregó.

Destacó que para recuperar la participación de mercado que ha perdido ante sus competidores, tiene que sacar promociones muy agresivas.

Indicó que la empresa tiene todavía cierto nivel de apalancamiento en el cual tuvo que incurrir para poder realizar la compra de las tiendas de Comercial Mexicana.