Seguridad energética: almacenamiento de petrolíferos ¿hasta 15 días de inventario?

Estimado Lector la política energética del país, a partir de la Reforma Energética generó un cambio en múltiples sentidos, en donde pasamos de vivir en un monopolio de casi 80 años a un mercado abierto.

En el Upstream (exploración y extracción) se cuentan ya con contratos, que según ha comentado el propio Andrés Manuel López Obrador (AMLO), va a revisar y no solo eso, también los va a apoyar para agilizar la extracción de petróleo crudo por Pemex y los privados.

Mientras que en el Downstream ( refinación , distribución y comercialización ) las petroleras se encuentran ingresando su correspondiente imagen, celebrando contratos con los propietarios de las estaciones de servicio, y ahora ya no solo vemos la imagen Pemex, ya que tenemos también marcas internacionales y otra gran cantidad de marcas nacionales, aunque a la mayoría le sigue surtiendo el mismo Pemex. Aquí las inversiones en infraestructura de almacenamiento y distribución de las grandes petroleras hasta el momento no se han realizado, porque se encuentran analizando cuales será las nuevas posturas energéticas del gobierno entrante. E incluso, no hay que descartar que si llega a ser necesario, las empresas internacionales pueden enfocarse menos en México y más en otros países latinoamericanos, como podría ser Brasil.

Así hasta el momento no se han realizado las inversiones importantes en terminales, y lo que se tiene actualmente son terminales que se utilizaban para la descarga de diversos productos, las cuales aprovecharon su capacidad ociosa y tramitaron los permisos para poder descargar (descarga directa de carro tanque a pipa) más productos como Diésel y Gasolinas. Algunas de éstas cuentan con avances en el desarrollo de la infraestructura, pero han sido cautelosos, llevando el proceso despacio, también a la espera, por si se dan ajustes a la reforma en este sector.

Según la Reforma, el concepto de seguridad energética se da con el abasto oportuno y suficiente de petrolíferos a la población.

Ante la apertura del mercado de combustibles a la competencia, uno de los principales retos es procurar el abasto de los insumos energéticos que demandan las actividades productivas con suficiencia, continuidad, calidad y a precios competitivos.

En el corto plazo esto se traduce en la capacidad de respuesta de los mercados ante un posible desbalance entre la oferta y la demanda. En el largo plazo, las condiciones de abastecimiento están determinadas por la oportuna detonación de las inversiones en producción e infraestructura que satisfaga la demanda, en línea con el crecimiento económico, y que garantice el abasto ante desbalances súbitos en las condiciones del mercado.

A nivel internacional, los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que además son integrantes de la AIE, mantienen políticas de almacenamiento de reservas estrategias, para garantizar la eficiencia de su logística nacional de petrolíferos. La capacidad de almacenamiento varía según cada país, en la capacidad de inventarios de gasolinas, diésel y turbosina expresados en días de ventas, así podemos decir que Italia cuenta con 56 días, en Estados Unidos 27 días y en México tenemos únicamente tres días de almacenamiento.

A partir de la Reforma Energética existe una política de inventarios mínimos, establecida en la ley de hidrocarburos con la que se busca contar con una mayor seguridad energética. En donde a partir de Enero del 2020 los comercializadores y los distribuidores deberán contar con un inventario de 5 días de almacenamiento mínimo de petrolíferos, a partir de enero del 2022 un promedio regional de 8-9 días /promedio trimestral de 9-10 días y a partir de enero del 2025 un mínimo regional de 10-13 días /promedio trimestral de 12-15 días de inventario.

Sin embargo, hasta el momento ha sido muy escasa la inversión en terminales de almacenamiento y distribución de petrolíferos por parte de la iniciativa privada, lo cual dificultará el cumplimiento de estos objetivos. Pero además, con la política de reactivar la refinación por parte del gobierno entrante, pues muchas inversiones internacionales se encuentran en espera.

Si las condiciones son propicias para la correspondiente inversión, es probable que veamos la construcción de terminales privadas y la puesta en marcha acelerada de muchos proyectos en los próximos años. Las cuales brindarán la seguridad energética en almacenamiento recomendada por la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Tras este planteamiento, estimado lector ¿Cree usted que se cumplirán los objetivos planteados en la construcción de almacenamiento y distribución en el país con el modelo de la Reforma Energética? o como ha propuesto AMLO al reactivar la refinación del país para que todas las gasolinas sean mexicanas ¿Podría ser innecesario su correspondiente construcción?

El autor es CEO de Petroland, importadora y comercializadora de combustibles en México desde Refinerías y Terminales de Texas; ex Director General de Franquicias de Pemex y constructor de Estaciones de Servicio (ES). También es miembro del Petroleum Equipment Institute y del National Associaton of Convenience Stores (PEI/NACS) y Consultor en temas de Energía.

Opine usted: lgonzalez@petrolandmx.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.