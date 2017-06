Seguirá plataforma Alcalde, ¿Cómo Vamos?

Pese a que Mauricio Fernández Garza, alcalde San Pedro Garza García, abandonó la plataforma Alcalde, ¿Cómo Vamos? y que otros alcaldes del área metropolitana dijeron que analizarían su permanencia dentro de la misma, ésta se mantendrá.



Jesús Herrera, presidente del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León, aseguró que no están cediendo ante la advertencia de los Alcaldes de abandonar la plataforma si no se cambia el formato.



“Lo que hacemos es escuchar y en base a eso describir una mejor forma de hacer las cosas, es una plataforma que tiene cinco años y todavía está en etapa inmadura y siempre va a estar mejorando”, indicó.



Los líderes de ¿Cómo Vamos?, Nuevo León, sostuvieron que esta plataforma hace frente social a las principales demandas de la comunidad y las convierte en compromisos medibles contribuyendo a impulsar una agenda común e implementar mecanismos de rendición de cuentas efectivos.



Los dirigentes de esta plataforma, integrada por más de 80 organizaciones, señalaron que Alcalde, ¿Cómo Vamos? es un mecanismo para evaluar compromisos concretos que el Gobernador, los alcaldes y alcaldesa de ocho municipios, suscribieron en campaña y que no constituye una evaluación integral de la gestión pública.



“Asumir los compromisos, aun cuando a veces resultan incómodos, es responsabilidad de todo líder”, indicó Luis Ávila, coordinador de la plataforma.



Esto en relación a la salida del alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, y la crítica de otros alcaldes en contra de las evaluaciones.



En conferencia de prensa, se destacó que para la evaluación cuentan con dos instrumentos: 1) una Encuesta de Percepción elaborada por la UANL para conocer de forma pública y periódica el sentir de la ciudadanía con relación a los temas públicos, sus prioridades y su evaluación sobre los servicios públicos, y 2) la Evaluación de los Compromisos, para la cual se elaboró una metodología con las recomendaciones de las Universidades y la participación de más de 150 especialistas.