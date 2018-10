Seguirá el viacrucis en Scotiabank

El Grupo Financiero Scotiabank México, informó que seguirá con algunas interrupciones en los servicios bancarios.

Enrique Zorrilla Fullaondo, director general, dijo que a pesar de que ya concluyeron la actualización de sus sistemas tecnológicos, no se descartan que puedan producirse algunas interrupciones en los servicios.

De acuerdo con un cable noticicioso de la agencia Notimex, el directivo mencionó: “Podremos seguir viendo intermitencias, pero con un negocio normal y en marcha, ya estamos operando con la nueva plataforma”.

Tras asistir a la inauguración de la sede central de la 11 Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF).

El directivo aclaró que será natural que la institución continúe con algunas fallas en los servicios como parte de este proceso de modernización, el cual generó malestar en algunos de sus clientes.

A casi una semana de la suspensión de los servicios, en Monterrey, aún hay diversos usuarios del banco que reportan no poder realizar sus operaciones con normalidad, lo que, acusan, les ha traído afectaciones económicas.

“Al 3 de octubre al medio día ScotiaWeb para personas físicas no me ha podido dar mi saldo de tarjeta de crédito, y no la he podido pagar”, dijo un usuario con cuenta de débito y crédito en la institución de origen canadiense.

Los problemas por los que más se quejan los clientes del banco es la imposibilidad de realizar movimientos que se vean reflejados, indistintamente si se es emisor o receptor.

Además de clientes que han intentado retirar dinero a través de su red de cajeros automáticos.