Seguirá el flujo de inversiones en sector energético

Pese a la incertidumbre que prevalecerá en este año por la indefinición del TLCAN y el factor electoral, las inversiones del sector energético continuarán fluyendo, previó César Cadena Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León.



“Este año será muy bueno, las inversiones seguirán llegando (…) hasta este momento ni los bancos ni los economistas están previendo una turbulencia en el país, sino por el contrario se espera que la economía crezca”, añadió el empresario.



Consideró que las inversiones que se verán durante este año en Nuevo León estarán focalizadas en plantas de cogeneración de energía eléctrica y renovable, ya que hay una gran necesidad de abastecimiento de electricidad.



“El 2018 será un buen año para el sector, donde seguirá fluyendo las inversiones en diversos proyectos de la industria, centrándose en Nuevo León en rubros como almacenamiento, cogeneración de energía eléctrica y estaciones de gasolinas”, indicó el presidente del Clúster Energético.



Señaló que se verán mayores participaciones de empresas en las Rondas de licitaciones que se contemplan para este año.



Cadena, mencionó que en este año por ser electoral sin duda prevalecerá el factor incertidumbre, reconoció que entre el sector empresarial hay “miedo de lo que pudiera pasar si Andrés Manuel López Obrador llegara a ganar la Presidencia de la República, aunque existe más miedo de lo que pudiera pasar de lo que realmente pasaría”.



Otras variables que estarán presentes y que no hay que perder de vista es el encarecimiento del tipo de cambio, esto influirá en los pequeños ajustes que pueda hacer el gobierno en el IEPS, aunque, expresó que será muy cuidadoso ya que es un año electoral y no le moverán mucho al precio de los combustibles (gasolina y diésel), más allá de lo que el propio mercado determine en un entorno donde hay liberalización de los precios.



“El gobierno va a tratar de mantener fijo el precio al público de gasolina y diésel porque es un año electoral, realmente donde pudiéramos ver un cambio sería en el 2019 cuando arribe otro gobierno y éste determine qué va hacer con este impuesto. Ya sabemos que todos como candidatos prometen abaratar los combustibles, pero cuando llegan al poder ya ven los números y no lo mueven”, subrayó.



Cadena, apuntó que habría que preguntarles a las empresas extranjeras como Valero, Shell, Texaco, cómo están viendo el mercado mexicano, ya que sin una fórmula cierta que no contemple los aumentos de los precios en Estados Unidos, “ellos (empresas) tienen un 100 por ciento de incertidumbre, sobre todo porque el que importa combustibles no tiene una certeza en el precio final si es incierto su panorama como negocio”.