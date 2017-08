Sector químico importa al año mil mdd

TAMPICO, TAMPS.- Las industrias del sector químico en Altamira importan al año mil millones de dólares de productos para la petroquímica, debido a que Pemex ha dejado de invertir en sus plantas procesadoras y es deficitario en insumos para este sector.



“Son casi 10 millones de toneladas en petroquímicos lo que se importa del extranjero, principalmente de Estados Unidos”, dijo Carlos Flores Villanueva, presidente de Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas que agrupa a 23 empresas instaladas en Altamira y la zona sur.



Flores señaló que en algunos materiales puede haber escasez temporal de químicos que se usan en la industria cuando a veces hay pocos proveedores.



Reconoció que después de Etileno XXI en Coatzacoalcos donde se producen un millón de toneladas de polietileno, no ha habido otro esfuerzo para reducir la importación de petroquímicos.



“Son inversiones multimillonarias de mucho tiempo, esos proyectos se llevan cinco años en hacerse y que requieren que los inversionistas inviertan mucho capital, hoy por hoy Etileno XXI está batallando con el suministro de etano, que se obtiene de los líquidos de gas natural que se procesan en plantas procesadoras de gas como la de Nuevo Pemex en Tabasco, o la de Cactus, esas plantas no tienen inversiones que crezcan en su capacidad, y por ende no hay suficiente etano para todo lo que se consume en México”.



Advirtió el industrial que mientras no se produzcan en México y se incremente la capacidad se podrá crecer más.



“Hasta el gas natural en esta zona es importado, por ejemplo las empresas de nueva generación van a consumir gas importado”.



Flores Villanueva refirió que las que consumen son las tres plantas o cracker de Pemex en el sur, el complejo Morelos, Pajaritos y Cangrejera y ahora Etileno XXI y un poco lo que se produce en Reynosa.



“Necesitamos inversión y que el gobierno haga su parte invirtiendo apropiadamente en las empresas que ya están instaladas”.