Sector de autopartes de NL prevé que mantendrá ritmo de crecimiento

La industria de autopartes en Nuevo León prevé para el 2018 un año muy similar a éste, el desempeño de la industria automotriz en México seguirá creciendo aunque a nivel interno pueda generarse un ligero freno, pero en el mercado de exportación continuará el dinamismo, expresó Manuel Montoya, director del Clúster Automotriz.



Dijo que prevén que las exportaciones automotrices en Nuevo León al cierre de este año registren un crecimiento de un 20 por ciento o sea superior, impulsadas principalmente por el efecto de Kia Motors.



Comentó que otro aspecto que ha generado preocupación entre los empresarios, es el posible impacto de la reforma fiscal de Estados Unidos en México, de darse el efecto sería a mediano e incluso a largo plazo. Las inversiones, aseguró seguiran fluyendo.



“Este fue un año curioso porque a pesar de que inició muy amenazante ante el arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la verdad hemos vendido más las empresas que están agrupadas en el clúster y en general la industria automotriz de autopartes en el país reportan crecimientos en sus ventas mayores a las registradas durante el 2016”, indicó.



Montoya no reveló montos de incremento de las ventas al cierre de este año de las empresas afiliadas al clúster con respecto al 2016, pero sí aseguró que se presentó una mayor integración en la cadena de suministro.



En este año se vieron reflejados los esfuerzos que el Clúster Automotriz venía impulsando desde años atrás por una mayor integración entre sus proveedores de segundo nivel (TIER 2).



Sobre los riesgos que se presentarán en el siguiente año destacó el virtual impacto de la reforma fiscal de Estados Unidos en México, éste se verá en mediano y largo plazo, no será de manera inmediata.



“Las decisiones de mover plantas productivas o ver en qué parte se instalará en el futuro eso se resentirá en las producciones de componentes que se utilizarán en el 2021 y 2022, sí llega a ver impacto se verá hasta después. De igual manera, sería con el TLCAN, su efecto no será inmediato sino en dos o tres años se resentirá”, subrayó el director del Clúster.



Igualmente mencionó que sí ven un ligero freno en el crecimiento de la industria automotriz en general a nivel interno, debido a la incertidumbre que provocará el año electoral y los efectos en el alza de las tasas de interés.



“Yo creo que el próximo año se frene el mercado interno, por ser un año electoral y el aumento en las tasas de interés que desacelerarán el crédito automotriz”, enfatizó.