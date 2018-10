Se enfoca Pangea al mercado de Millennials

Fuente: Cortesía

El nicho de mercado que atiende Pangea ha cambiado mucho desde su arranque a la fecha, ahora se enfocan mucho a los Millennials que buscan otras opciones de platillos gourmet, señaló Cristina Arechavala, directora del grupo.

Refirió que hicieron cambios en sus restaurantes para adaptarse a los gustos de los Millennials y a gente que tenían de muchos años no les gustó que les quitaran los manteles, por lo que algunos ya no volvieron y otros siguen.

“Pangea era algo elegante a donde ir a comer, pero iban una vez al año y todo tiene que evolucionar, a nosotros también nos dijeron en su momento mucha gente cuando lo abrimos que no iba a funcionar y 20 años después aquí seguimos”, expresó.

La gente Millennials es más consciente con la ecología, por ello “al día de hoy tenemos popotes de los biodegradables que están hechos de aguacate”.

“Todos los contenedores que tenemos para la gente que te dice pónmelo para llevar, o que van a comprar para llevar, también todo es biodegradable”, añadió y eso forma parte de la cultura de los jóvenes.

“Ahorita en la mayoría de los restaurantes los clientes son de un promedio de edad de 30 años para arriba”, explicó.

Destacó que acaban de empezar un programa en donde están empleando gente con algún tipo de discapacidad.

Respecto a la apertura y cierre de muchos restaurantes en Monterrey, Arechavala comentó que el problema de los restaurantes que abren y cierren, es porque es gente que no es del medio, entonces no conocen el movimiento y la forma en que se debe de tratar y piensan que si se llevan al chef de tal lugar, y al capitán tendrán éxito y no es así.

Resaltó que todos los restaurantes a partir de Pangea han salido del propio flujo operativo, y aunque algunos han sido con crédito se liquida en los primeros meses de operación.