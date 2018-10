¿Sabe cuánto le cuesta cargar gasolina en la metrópoli?

En promedio llenar un tanque de 40 litros de gasolina “de la verde” o Regular de un automóvil cuesta 800 pesos en la zona metropolitana de Monterrey (ZMM), si se toma como referencia que ésta ronda los 20 pesos.

Es decir, que al día de hoy, usted está pagando alrededor de 163 pesos más, respecto al precio que se tenía previo a la liberación de precios en la entidad, el 15 de junio de 2017.

En casi año y medio que los combustibles operan bajo el esquema de libre mercado, el precio de la Regular en la ZMM ha pasado de 15.93 pesos por litro a 18.81 pesos en julio pasado, mes en que se realizaron los comicios para elegir Presidente de México, hasta llegar a los 20 pesos promedio este fin de semana pasado.

Un comportamiento similar tiene la gasolina Premium, “roja” o de 93 octanos, ya que ha transitado de los 17.85 pesos el litro, a 17.82 pesos en el mes electoral ya 20.99 al cierre de septiembre. Su incremento ha sido de 17.59 por ciento. Es decir, en la actualidad al llenar con este tipo de combustible un tanque de 40 litros, el pago sería de 839 pesos.

Luis González Villarreal, CEO de Petroland, empresa dedicada a la importación y comercialización de combustibles, explicó que el precio de las gasolinas está compuesto por impuestos, el margen comercial, el precio del crudo y el tipo de cambio.

“Al subir las gasolinas y/o refinados todos nos vemos afectados, ricos y pobres.

“Por ejemplo,el agua que llega a las casas es bombeada por plantas que ocupan electricidad; y la gran mayoría de la electricidad se genera en base a derivados de petróleo, gas natural o combustóleo.

“Al aumentar el precio internacional del crudo todo aumenta, el transporte, la electricidad, todos los insumos que tienen en su base el petróleo nos impactan”, detalló.

Añadió que a lo anterior, al precio del combustible también se le cargan costos directos como por ejemplo si se está rentando o se compró el terreno donde opera la estación de servicio; transportar al personal si ésta está operando fuera del área metropolitana y otros insumos que podrían variar dependiendo de la zona.

“Las variaciones naturales del petróleo sí nos impactan a todos por igual, porque nuestro sueldo sigue siendo el mismo pero los costos de los productos son más caros y nos alcanza menos. No es una inflación es un ajuste de los precios de mercado”.

Por el contrario, Jesús Garza, profesor de Economía del Egade, resaltó que el incremento en la gasolina afecta principalmente a la clase media no a las bajas, “porque son los que tienen automóviles, realmente no afecta la canasta básica. Sí puede haber choque indirecto pero no tiene un impacto tan fuerte.

Gran parte del transporte público sobre todo en el centro y sur del país está subsidiado. No hay tal efecto”.