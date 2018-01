Rodrigo Medina, una promesa incumplida de "El Bronco"

Además del ex Gobernador, Rodigo Medina, también han sido citados los ex funcionarios Rodolfo Gómez Acosta, el ex Tesorero del Estado, Rolando Zubirán y Celina Villarreal, ex Secretarios de Desarrollo Económico.



EX TESORERO

Gómez Acosta fue vinculado a proceso el pasado 26 de julio de 2016 por la jueza de control Tadira Vaca por los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y delitos en contra del patrimonio estatal, debido a los incentivos otorgado a la armadora Kia Motors por más de tres mil 600 millones de pesos.



Como medida cautelar, se le impuso el embargo de un inmueble y se le retiró el pasaporte para evitar que saliera al extranjero.



La fiscalía argumentó que los incentivos otorgados a la empresa estaban fuera de la Ley de Fomento a la Inversión; un ejemplo de las medidas otorgadas fue la exención del 100 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas (ISN).



Se explicó que Gómez Acosta formaba parte del Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola, Fidecitrus, a través del cual fue desarrollado el proyecto de inversión que beneficiaría a Kia Motors.



Cabe señalar que la defensa del ex Tesorero, representada por Emiliano Gámez, solicitó a la armadora información sobre los contratos con la administración de Rodrigo Medina y de Jaime Rodríguez, la inspección en la planta, así como la comparecencia de los directivos de la armadora coreana. Sin embargo, la empresa obtuvo un amparo para no presentar ningún tipo de información solicitada.



EX SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Zubirán fue el tercer ex funcionario vinculado a proceso de la “Operación Tornado”, el 20 de agosto de 2016, por los delitos de ejercicio indebido de funciones, también por haber participado en el otorgamiento de incentivos a la armadora Kia.



Bertha Yadira Baca Saucedo, Jueza de Control, emitió su resolución al argumentar que existieron irregularidades en la entrega de incentivos para la empresa Kia.



Argumentó que compartía el argumento de la fiscalía en el sentido de que la exención del ISN por 20 años es ilegal.



En su declaración rendida ante la Juez, Zubirán recalcó que el proceso para atraer a Kia, no es un proyecto en el cual una persona era únicamente responsable de éste y que por lo tanto no era el único responsable para traerlo.



El 20 de junio de 2017, Zubirán enfrentó una segunda vinculación por el delito de ejercicio indebido de funciones, tras haber participado en el otorgamiento de un contrato por servicios jurídicos al despacho Basave-Colosio-Sánchez, en donde aparentemente habría una supuesta irregularidad al no celebrarse la asignación a través de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.



El costo por el servicio de la asesoría jurídica ascendería a 650 mil pesos.

Por tercera ocasión, el ex funcionario fue vinculado el 21 de junio del año pasado por el delito de ejercicio indebido de funciones por otorgar incentivos de manera irregular a la empresa Diversiones Dinámicas.

El beneficio autorizado fue de 20 millones de pesos para la compañía operadora del Parque Bosque Mágico, pero sólo se entregaron 15 millones de pesos como incentivo para la presunta generación de empleos.



EX SECRETARIA

Otra funcionaria de alto nivel que también fue vinculada a proceso fue Celina Villarreal, ex Subsecretaria de Desarrollo Económico, el 3 de septiembre de 2016 por los delitos de ejercicio indebido de funciones, también por los incentivos otorgados a la armadora Kia.



La Jueza de Control, Patricia Quintana, determinó que los incentivos no estaban fundamentados en la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo.

Villarreal fue considerada como autora material en la propuesta de proyectos de incentivos y en la negociación de los terrenos.



Además de Medina, Gómez, Zubirán y Villarreal, a partir de febrero próximo, ocho ex funcionarios medinistas más deberán presentarse a sus audiencias, ellos son: Jorge Domene, ex vocero estatal; Emilio Rangel, ex director de Agua y Drenaje; Pedro Morales, ex director del Isssteleón; Juan Arturo Guevara Soto, ex Alcalde de Zaragoza y los ex funcionarios de la Tesorería del Estado: Jesús Salvador Garza; Alejandro Dávila; Ramiro Ayala y Néstor Armstrong.