Riesgos por TLCAN persiguen a Nemak

Ante un eventual fracaso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las opiniones de analistas sobre el impacto que tendría en Nemak están divididas.



Unos sostienen que es una de las empresas con mayor exposición al considerar que si Estados Unidos (EU) saliera del acuerdo comercial, aunado a la baja en la venta de automóviles en México, afectaría a la empresa, dado que la mayoría de las compañías del sector han mostrado reducciones en ingresos y margen EBITDA en la región de Norteamérica.



En cambio, para Alik García, analista de Intercam, en un escenario donde el tratado se deshaga se traduciría más bien en un aumento en precio para los consumidores estadounidenses, quienes cargarían con el costo por haberse salido EU del TLCAN.



Señaló que no es tan fácil prescindir de Nemak, dado que tiene presencia en muchas plataformas, es una empresa que no está fragmentada, ni tiene alguna dependencia hacia alguna plataforma en particular.



En cambio, sostiene el analista, no todos sus competidores tienen los procesos de fundición con que cuenta Nemak.



Sin embargo, lo cierto es que el precio de la acción de Nemak ha sido de las más castigados durante este periodo de volatilidad, al cierre del 2016, el precio estaba en 18.52 pesos, hoy se ubicó en 13.45 pesos.