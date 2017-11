En los últimos de 20 años de experiencia financiera en Monterrey he participado en muchas áreas de la banca como la comercial, empresarial, patrimonial y privada, esta última en el área de inversiones, donde me he topado con palabras que dan como resultado un ¡Eureka! y éstas son: riesgo, volatilidad y miedo, el conjunto de las tres es el resultado del porque es bajo el porcentaje de conocimiento en un país con baja cultura financiera.



La palabra riesgo en nuestra cultura pareciera algo malo y muy peligroso y hay que evitarse, cuando debiera ser lo contrario, esto es porque somos un país con alto índice de conformismo, nos da pánico el temor a fracasar o perder en el intento un proyecto de negocio o inversión, lo cierto es que no hay rico que no haya asumido algún tipo de riesgo, pero ¿qué hay de la volatilidad?, para muchos es algo muy parecido al riesgo, lo cierto, de lo cual estoy convencido es que cuando hay volatilidad de mercados es cuando más oportunidades hay para poder invertir.



Un ejemplo, las acciones de Arca Continental (AC*), en el año en que de acuerdo a la iniciativa fiscal elevaron un 2 por ciento de impuestos a las bebidas azucaradas embotelladas, tuvieron una baja en el valor por fundamentalismo y pensaron que de alguna manera iba a afectar pero ¡oh sorpresa!, las ventas del refresco de cola no bajaron, se mantuvieron e incluso en algunas marcas fueron positivas.



Se pensó que el índice podría bajar de una manera importante pero no fue así, el refresco de cola es ya parte de la canasta básica, esa situación se reflejó como oportunidad de compra de las acciones de bebidas embotelladas de cola cuando bajaron su valor más de 20 por ciento y después esas mismas acciones se recuperaron.



En febrero de 2014 el valor de la acción de AC* era de 69.48 pesos y el 14 noviembre de 2017 el precio del título es de $124.74 que da como resultado de un 79 por ciento de rendimiento.



La parte que considero es la madre desde el punto medular es la palabra miedo, simplemente la palabra invita a no intentar hacer, lograr algo, es parte de nuestras vidas, es de humanos, es lógico, pero si no lo confrontamos es muy probable que no tengamos algún resultado positivo referente a lo financiero, el miedo va ligado al desconocimiento, a la falta de cultura y educación financiera.



Cuántas veces hemos escuchado en conversaciones donde una persona dice quiero poner un negocio específico y la otra dice; no lo hagas porque conozco alguien que fracasó y cosas así, no vivimos nuestra propia estrategia cuando el éxito está precisamente de los aprendizajes que hemos vivido.



He conocido a grandes empresarios e inversionistas de quienes he aprendido y tomado sugerencias sobre inversiones y se las comparto: 1) Para tener éxito hay que asumir riesgos. 2) Buscar incomodarse en situaciones para conocer perspectivas y criterios. 3) Ver las crisis como verdaderas oportunidades, los fracasos son parte del éxito. 4) Diversifica tus inversiones. 5) Magnifica el interés compuesto 6) Vencer y afrontar los miedos.



Este último punto de vencer y afrontar los miedos es la clave para persistir y considero que todos los hemos afrontado pero en momentos de crisis o en estado de emergencia como cuando te liquidan de un trabajo y tienes que conseguir otro empleo porque necesitas de ese sueldo o salario, o en alguna enfermedad propia o de algún familiar y requieres conseguir dinero, lo hemos hecho, mi pregunta es ¿por qué no hacemos ese sentido de urgencia todos los días?, esto es porque pocos salen del conformismo.



En conclusión: El riesgo, la volatilidad y el miedo son experiencias que hay que vivirlas puesto que no hay otro camino para generar riqueza.



El autor es asesor en Estrategias de Inversión de Casa de Bolsa Finamex; Director de Columbus MX Asesores y autor del libro “Tu presente definirá tu futuro”.