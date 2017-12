Retos empresariales para el 2018

Cada año tiene sus características particulares, donde ya es común que el empresario digiera la incertidumbre como una variable más. El año 2018 no será la excepción. En esta columna, estimado empresario, nos avocamos a mencionar aquellos temas que consideramos requerirán mayor atención en las empresas.



Primeramente en el ámbito fiscal:

•La entrada en vigor de la factura electrónica 3.3 y el complemento Recepción de Pagos. Esto exigirá mayor énfasis a la planeación financiera de las empresas, más eficiencia en procesos de facturación, cobranza, pagos a proveedores y tesorería, por mencionar algunos.



•El seguimiento a los amparos sobre la contabilidad electrónica y el correcto cumplimiento a esta obligación.



•Seguir con el cumplimiento oportuno y correcto de todas las obligaciones fiscales de la empresa, como un elemento de continuidad del negocio en marcha, ya que la tasa de recargos para fines fiscales se incrementará en el 2018, lo que tendrá mayor impacto financiero.



•Aplicar a los pagos de nómina la nueva tarifa de impuesto sobre la renta que se publicará para el nuevo ejercicio.



•En el presupuesto de ingresos de la Federación se estima una alza con respecto al año anterior, por lo que se deberá estar muy atento a cualquier ejercicio de facultades por parte del SAT.



En el ámbito de legalidad:

•El cumplimiento a las obligaciones que exige la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPRIORPI) o Ley Antilavado, si es que la empresa realiza una de las actividades definidas como vulnerables.



•Responsabilidad Penal de las Empresas.



En el ámbito de procesos administrativos:

•Explotar el uso de la tecnología para buscar eficiencia y mayor uso de la información operativa y financiera en la toma de decisiones. Esto ya como una necesidad si se desea permanecer en los negocios



En el ámbito económico:

•El impacto que se pudiera tener por las elecciones presidenciales y el último año de gobierno del actual sexenio.



•La particularidad que ocasionaría en Nuevo León si el actual gobernador alcanza el número de votos requeridos para contender por la Presidencia.



•Además de los efectos que provocará la última decisión del Tratado de Libre Comercio.



Todo lo anterior, es adicional al reto de generar más clientes, más ventas, cuidar la rentabilidad, la calidad de la operación, etc.



Tomar decisiones empresariales no es fácil, sobre todo cuando el empresario tiene la conciencia del impacto que tiene en su entorno.



Cuando se tiene a un grupo de Contadores Públicos actualizados, proveyendo información para colaborar en este proceso, se torna menos incierto.



Estimado empresario, lo invitamos a que se apoye de Contadores, Asesores, afiliados al Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León para todas estas tareas en este nuevo año 2018, lo invitamos a que CAPITALIZE EXPERIENCIA!!



El autor es Vice Presidente de Relaciones y difusión del ICPNL.



Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.