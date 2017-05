Retos de la industria son internos: AMDA

Los principales retos que está enfrentando México en la industria automotriz, son internos, y no externos, como el combate a la corrupción, la inseguridad, la transparencia y un gobierno eficiente y profesional, dijo Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMDA).



En el marco del panel “Renovación Competitiva una Industria que se Adapta”, dentro del FORO IMEF 2017, señaló que salvo la decisión de Ford, no ha habido un impacto real en la industria en México, “no ha cerrado ni una sola planta automotriz”.



Por el contrario, dijo, sigue rompiendo récord en producción.



Rosales estimo que en la renovación del TLCAN sólo se agregaría capítulos relacionados con el tema de medio ambiente, electrónico y reglas de origen, entre otras.



“las reglas de origen más estrictas dentro del TLCAN son las relacionadas con la industria automotriz”; por lo que previó no habrá grandes cambios en el sector.