Retomaría Kof intención de entrar a EU

La salida de Coca-Cola FEMSA (Kof) de Filipinas podría ser una oportunidad para que ésta retome sus planes de incursionar en el mercado de Estados Unidos o bien consolidar su presencia en Centro y Sudamérica, consideró José Antonio Cebeira, analista de Actinver.

“Me cuesta trabajo ver a Kof de nuevo en California porque en ese estado no se toma mucho refrescos, hay muchos impuestos, la tendencia va más hacia otro tipo de bebidas, más enfocados al agua. Otro estado que le pudieran ofrecer sería en la Costa Este (East Coast) de Estados Unidos, que están en el proceso de franquiciarlo. Ésta pudiera ser una oportunidad para Kof.

Por otro lado también no podemos descartar que la empresa también podría estar consolidando su presencia en Centro y Sudamérica, ahí vemos algo muy probable con Andina”, resaltó.

Kof decidió optar por la opción de venta del 51 por ciento de su participación de Coca-Cola FEMSA Filipinas (CCFPI), mismo que adquiriría The Coca-Cola Company (TCCC).

“Son más de 690 millones de dólares lo que obtendría Kof por dicha venta. Es la más grande a nivel mundial en cuanto a distribución y embotellador. No es que la empresa no haya podido con la operación, sino que las condiciones que habían pactado con TCCC ya no eran las mismas y no llegó a un acuerdo por el precio de compra del restante 49 por ciento”, destacó.

Recientemente Scott Leith, director sénior de Comunicaciones Financieras de Coca-Cola, dijo a medios locales que la empresa está abierta a posibles socios para sus operaciones de embotellado en Filipinas.

“Al igual que con otros mercados que son operados por BIG (Bottling Investments Group), Coca-Cola no tiene plazos ni cronogramas para el potencial de franquicias. Evaluamos continuamente a los posibles socios”, dijo.

Señaló que la filial de la compañía, Bottling Investments Group, podrá enfrentar los desafíos, como el impuesto especial de Filipinas sobre las bebidas endulzadas.

“Sabemos que el éxito sostenible a largo plazo se basa en sólidos fundamentos. Siempre enfrentamos cambios y desafíos, ya sea que implique nueva competencia o nuevos impuestos, pero nuestra compañía tiene una herencia de centrarse en las décadas venideras, no solo en los próximos trimestres”, dijo Leith.