Restaurantes y carnicerías ganarán con la final de futbol

Independientemente de quien obtenga la ventaja en el primer partido de la final del futbol mexicano entre Tigres de la UANL y las Chivas del Guadalajara, los restaurantes y carnicerías de Monterrey y su área metropolitana serán los ganadores de este evento.



Esto porque muchos regiomontanos verán el juego este jueves por la noche en algún bar o restaurante, ya que en Monterrey el partido no se transmitirá por señal abierta.



Y quienes tengan un sistema de televisión por cable, seguramente asarán carne para presenciar este encuentro que cierra la temporada de futbol en la Ciudad, porque el partido decisivo se jugará el domingo en Guadalajara.



César Villarreal Treviño, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Delegación Nuevo León, dijo que esperan un 50 por ciento más de afluencia respecto a un jueves de cualquier otra semana.



“Esperamos una buena afluencia para el partido. Sin duda, el hecho de que se celebre en jueves, que mucha gente lo toma como el inicio del fin de semana, y que sea a las 9 de la noche, un horario cómodo para salir a cenar, es muy bueno”, indicó el presidente de la CANIRAC Nuevo León.



Como buen regiomontano, el dirigente manifestó su deseo a favor de los Tigres de la UANL para que los comensales salgan contentos.



Villarreal señaló que esta liguilla del futbol mexicano les ha dejado buenos dividendos, en primer lugar por el Clásico regiomontano, y luego por el avance del equipo de Cemex y la Máxima Casa de Estudios hasta llegar a la gran final.



“El hecho de que los dos equipos anden bien y participen en diferentes copas, no sólo en la Liga MX, y anden peleando los campeonatos, los restaurantes somos los consentidos por los clientes”.



En Nuevo León hay 17 mil 400 restaurantes, de los cuales cinco mil se ubican en la zona metropolitana de Monterrey.



El dirigente restaurantero aclaró que no todos los negocios operan en la noche y no todos tienen televisión, pero entre cuatro mil 500 y cinco mil cuentan con las condiciones para transmitir el partido de la gran final del futbol mexicano.



CANIRAC Nuevo León afilia a dos mil 500 empresarios del ramo, sin contar las franquicias que se afilian directamente a la Cámara Nacional.



El gobernador Jaime Rodríguez Calderón prometió que el próximo domingo instalará pantallas gigantes en la Explanada de los Héroes para que los aficionados vean el partido decisivo de la final de futbol nacional.



El Bronco nunca ha ocultado su predilección por el equipo de los Tigres y si el equipo de Cemex y la UANL gana el campeonato, los aficionados se volcarán a la Macroplaza para festejar el bicampeonato.